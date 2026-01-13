En Colo Colo están terminando de armar el plantel. Contrataron a tres defensas, buscan a un centrodelantero y el próximo paso puede ser ir por un arquero que compita con Fernando De Paul.

“No nos cerramos a nada”, dijo Aníbal Mosa, aunque dejó claro que primero deben buscar el reemplazante de Salomón Rodríguez, que partió al Motevideo City Torque.

En ese escenario es que Daniel Arrieta señaló en TNT Sports que las características que quiere Fernando Ortiz para ese puesto es el de un meta calado, descartando por ejemplo a Jaime Vargas, de Recoleta.

“Si Colo Colo hubiese querido a Vargas, ya estaría desde el primer día, pero dijo no quiero cualquier arquero, quiere a uno de categoría, igual o superior a De Paul”, manifestó.

Señaló además que “por eso quería a Andrada, lo seducía al técnico, pero no dará el visto bueno a cualquier arquero. Tiene que ser uno que venga a pelear con De Paul”.

Ortiz busca un arquero que apure a De Paul

Publicidad

Publicidad

Colo Colo en la búsqueda de otro arquero

De esta manera, el mercado para los albos puede seguir abierto. Ortiz entiende que no tener un segundo arquero de categoría es muy peligroso por si le pasa algo a De Paul.

ver también Aníbal Mosa rompe el silencio tras lentitud de Colo Colo en el mercado y fija plazo para el ‘9’

Por ahora Colo Colo tiene cupos de extranjeros. Tiene solamente a los centrales Javier Méndez y Joaquín Sosa, a Claudio Aquino y Javier Correa. Por ende, tiene aún chance de traer un meta foráneo.