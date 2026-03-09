La Primera B ya comenzó su nueva temporada y, con ello, Unión Española se la juega para regresar a la máxima división del fútbol chileno tras un duro descenso el 2025. Pensando en el ascenso, los hispanos anunciaron al nuevo refuerzo que se suma a sus filas.

Desde Universidad de Concepción, campeón de la Primera B 2025 y que logró el ascenso, el lateral Lucas Molina se suma al cuadro hispano. “El lateral izquierdo Lucas Molina (21) arriba a Unión Española en condición de préstamo desde Universidad de Concepción”, señalaron a través de sus redes.

“El joven defensor viene a reforzar la banda izquierda del Rojo para la presente temporada“, agregaron en la publicación.

El 2026 de Unión Española

El cuadro hispano cerró una temporada para el olvido donde perdieron la categoría por segunda vez en su historia, por lo que este 2026 el club disputa la Primera B en busca del ascenso.

Para sellar su regreso a la máxima categoría chilena, el equipo buscó a distintos refuerzos, quienes llegaron al Santa Laura para potenciar la escuadra. Entre los jugadores que llegaron se encuentran Ulises Ojeda, Patricio Rubio, William Machado, Martín Ormeño, Mitchell Wassenne y Julio Fierro.

Emiliano Vecchio también fue anunciado como refuerzo. Sin embargo, tras una inesperada polémica entre la dirigencia y el jugador, se rompió la relación y no se concretó su regreso, por lo que el jugador regresó a Argentina.

En su descargo, Vecchio señaló: “Yo tomé la decisión de volver a casa porque sabía que iba a ser un año complejo. Si a los 20 días no te cumplen con nada, imagina a los 11 meses… Yo le tengo que responder a mi esposa, a mis hijos, y la mejor decisión era volver a casa”.

Con dos partidos jugados, Unión Española suma un triunfo y una derrota, posicionándose en el puesto número 7 de la tabla de posiciones.

