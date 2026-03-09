Entradas al Mundial 2026: guía paso a paso para chilenos rumbo a Norteamérica

El sueño de vivir un Mundial de la FIFA en persona está más cerca de lo que piensas. Sin embargo, conseguir entradas para la Copa del Mundo 2026 y planificar el viaje desde Chile requiere un enfoque metódico, información actualizada y decisiones financieras inteligentes.

En esta guía te entregamos el camino completo para que llegues a Norteamérica sin sobresaltos a mirar buen fútbol, aunque no juegue la selección chilena.

Introducción al Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como el evento deportivo más esperado y vibrante del planeta. Esta edición marcará historia al reunir a 48 equipos de todos los continentes, quienes competirán en 104 partidos llenos de emoción, goles y momentos inolvidables.

Organizada por la FIFA, la copa mundial no solo representa la máxima competición de fútbol, sino también una oportunidad única para que aficionados de todo el mundo vivan una experiencia global, compartiendo culturas y pasiones en un solo lugar.

La venta de entradas para el mundial de la FIFA 2026 será uno de los procesos más demandados, ya que millones de hinchas buscarán asegurar su presencia en los estadios de Norteamérica.

La FIFA ha diseñado un sistema de venta transparente y seguro, priorizando la experiencia de los aficionados y la integridad del torneo. Además, la organización ha puesto especial énfasis en la seguridad y la logística, garantizando que cada partido y cada sede estén preparados para recibir a visitantes de todos los rincones del mundo.

Publicidad

Publicidad

En este artículo, te guiaremos a través de todo lo que necesitas saber para ser parte de este evento histórico: desde cómo conseguir tus entradas, hasta recomendaciones para disfrutar al máximo la competición. Prepárate para vivir la copa mundial como nunca antes y ser parte de la historia del fútbol mundial.

Resumen rápido: cómo conseguir entradas y viajar desde Chile

Esta sección funciona como tu “resumen ejecutivo” antes de entrar en detalles. Si eres hincha chileno con poco tiempo, aquí tienes los pasos fundamentales que debes seguir para asegurar tu lugar en el torneo más importante del fútbol mundial.

Pasos clave para conseguir tus mundial entradas:

Crear FIFA ID en FIFA.com/tickets : El registro ya está abierto desde septiembre de 2025. Sin esta cuenta, no podrás participar en ninguna fase de venta.

: El registro ya está abierto desde septiembre de 2025. Sin esta cuenta, no podrás participar en ninguna fase de venta. Elegir tipo de entradas : Puedes optar por boletos individuales por partido, abonos por sede (varios partidos en una ciudad) o paquetes para seguir a tu selección.

: Puedes optar por boletos individuales por partido, abonos por sede (varios partidos en una ciudad) o paquetes para seguir a tu selección. Pagar en dólares (USD) : FIFA cobra exclusivamente en USD. Con un tipo de cambio de referencia de 950-1.000 CLP por dólar, una entrada de 100 USD equivale a aproximadamente 95.000-100.000 CLP.

: FIFA cobra exclusivamente en USD. Con un tipo de cambio de referencia de 950-1.000 CLP por dólar, una entrada de 100 USD equivale a aproximadamente 95.000-100.000 CLP. Tramitar ESTA para EE. UU.: Este es un requisito obligatorio para chilenos con pasaporte biométrico que viajan como turistas. Para Canadá necesitarás el eTA, mientras que México generalmente permite ingreso sin visa para turistas chilenos.

Publicidad

Publicidad

El evento se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, con sedes distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México. La logística puede parecer compleja, pero con planificación anticipada es completamente manejable.

Comprar solo a través de la página oficial FIFA.com/tickets y socios oficiales es la única forma segura de evitar estafas que pueden costarte millones de pesos chilenos. Cualquier otra página puede ser riesgosa. Recuerda que el máximo permitido de boletos es de 4 por partido y 40 en total por hogar, para evitar problemas en el proceso de compra.

Los aficionados de todo el mundo llegarán a Norteamérica en junio

Publicidad

Publicidad

Fechas clave del Mundial 2026 y sedes donde podrían jugar los chilenos

Esta edición del Mundial de la FIFA 2026 marca un hito histórico: es la 23ª copa mundial y la primera en expandirse a 48 equipos disputando 104 partidos. Tres países serán anfitriones de este evento sin precedentes, lo que representa tanto una oportunidad única como un desafío logístico para los aficionados que viajan desde Sudamérica.

Calendario del torneo

Fecha de inicio : 11 de junio de 2026

: 11 de junio de 2026 Fecha de la final : 19 de julio de 2026

: 19 de julio de 2026 Ciudades sede: 16 en total (11 en EE. UU., 3 en México, 2 en Canadá)

Ciudades sede principales para hinchas chilenos

Si bien el calendario exacto de cada selección se conocerá después del sorteo de diciembre de 2025 en Washington D.C., estas son las ciudades donde típicamente se disputarán partidos atractivos de fase de grupos:

Publicidad

Publicidad

México:

Ciudad de México (sede del partido inaugural)

Guadalajara

Monterrey

Estados Unidos:

Miami (vuelos directos o casi directos desde Santiago)

Los Ángeles (SoFi Stadium, una de las sedes más modernas)

Dallas

Nueva York/Nueva Jersey (sede de la final)

Seattle

San Francisco Bay Area

Houston

Kansas City

Atlanta

Boston

Filadelfia

Canadá:

Toronto

Vancouver

Publicidad

Publicidad

El sorteo final de grupos determinará con precisión dónde y cuándo podría jugar Chile, en caso de clasificar. Hasta entonces, los chilenos que planifican su viaje deben considerar opciones flexibles. Además, es fundamental tener en cuenta los enlaces entre las diferentes sedes y ciudades, ya que contar con buenas conexiones de transporte facilitará el desplazamiento de los aficionados que deseen asistir a varios partidos en distintas locaciones.

Diferencias de clima y distancias

Norteamérica es un continente extenso con climas muy diversos. Un vuelo Santiago-Miami toma aproximadamente 10 horas, mientras que Santiago-Vancouver puede superar las 15 horas con escalas. Las condiciones climáticas en julio varían dramáticamente: Miami tendrá veranos húmedos con temperaturas superiores a 30°C, mientras que Vancouver ofrecerá condiciones más frescas.

Esta variabilidad afecta tanto tu equipaje como tu presupuesto de vuelos internos. Planificar itinerarios con escalas estratégicas puede ahorrarte tiempo y dinero.

Publicidad

Publicidad

Cómo registrarse en FIFA y comprar entradas (paso a paso para chilenos)

Todo el proceso de compra de entradas para el world cup 2026 comienza con un paso obligatorio: crear tu FIFA ID en FIFA.com/tickets. Sin esta identificación, no podrás participar en ninguna de las fases de venta, independientemente de cuánto dinero tengas disponible.

Instrucciones paso a paso para crear tu FIFA ID

Ingresa a FIFA.com/tickets y selecciona la opción de crear cuenta nueva. Completa tu FIFA ID con correo electrónico personal, datos reales y tu número de pasaporte chileno vigente (debe ser biométrico para facilitar el proceso de ESTA). Verifica tu correo electrónico haciendo clic en el enlace de activación que FIFA enviará a tu bandeja de entrada. Configura tu país de residencia como “Chile” y agrega tu número telefónico con el prefijo +56. Asocia un medio de pago internacional: tarjeta de crédito o débito habilitada para compras en USD. Sin esto, no podrás completar ninguna transacción.

La falta de cualquiera de estos datos bloquea completamente el acceso a todas las fases de venta. No hay excepciones.

Publicidad

Publicidad

Fases de venta de boletos

FIFA ha estructurado la venta en múltiples etapas para evitar colapsos de servidor como los ocurridos en Qatar 2022:

Primera fase – Sorteo aleatorio (desde 10 de septiembre de 2025):

Los aficionados envían solicitudes indicando partido y categoría de entrada deseada.

No se requiere pago por adelantado en esta etapa.

FIFA asigna entradas mediante sorteo aleatorio.

Las notificaciones se envían a partir del 29 de septiembre de 2025.

Las compras comienzan el 1 de octubre de 2025 (inicialmente limitadas a titulares de tarjetas Visa mayores de 18 años).

Segunda fase – Registro general (27-31 de octubre de 2025):

Apertura a un público más amplio.

Sistema similar de solicitudes y asignación.

Publicidad

Publicidad

Tercera fase – Venta por orden de llegada (después del sorteo de diciembre 2025):

Una vez conocidos los grupos, los fans pueden comprar entradas específicas.

Aquí la velocidad importa: conexión estable a internet y estar logueado 30-60 minutos antes de la apertura es fundamental.

Fase de última hora (abril 2026 – julio 2026):

Entradas restantes y devoluciones disponibles durante el torneo.

Ejemplos prácticos para fans chilenos

Si La Roja clasifica, podrías solicitar un paquete “Follow My Team Chile” que te permite seguir a la selección durante la fase de grupos y, potencialmente, las rondas de dieciseisavos de final, octavos de final o cuartos de final si avanza.

Publicidad

Publicidad

Incluso si Chile no participa, puedes comprar entradas sueltas para partidos de alto perfil en ciudades “puente” como Miami o Los Ángeles, que ofrecen conexiones aéreas más directas desde Santiago y sirven como hubs para moverte dentro de EE. UU.

Tipos de entradas disponibles y qué conviene a un hincha chileno

La elección del tipo de entrada impacta directamente tu presupuesto de vuelos y alojamiento. No es lo mismo planificar un viaje para seguir a un equipo por todo el continente que establecer base en una ciudad y ver varios partidos ahí.

Entradas individuales por partido:

Disponibles para fase de grupos, eliminatorias (dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales) y final.

Ideales para quienes quieren ver partidos específicos de favoritos como Bélgica, Alemania u otras selecciones top.

Flexibilidad máxima pero requieren planificación de múltiples traslados.

Publicidad

Publicidad

Paquetes por sede:

Varios partidos en una misma ciudad.

Perfectos para quien quiere “hacer base” en un lugar con buen aeropuerto y reducir costos de vuelos internos.

Ciudades recomendadas: Miami (fácil acceso desde Chile), Los Ángeles (múltiples aeropuertos), Ciudad de México (vuelos directos frecuentes).

Paquetes “Follow My Team”:

Permiten seguir a tu selección durante toda la competición.

Incluyen entradas para fase de grupos y posibles rondas eliminatorias.

Solo disponibles si Chile clasifica.

Combinación típica recomendada para chilenos:

2 partidos de Chile (o selecciones favoritas) + 1 partido de alto perfil en una ciudad cercana.

Esto optimiza tiempo de vacaciones y presupuesto acotado.

Publicidad

Publicidad

Evita sobrecargar tu itinerario con partidos en países distintos. Por ejemplo, un partido en Monterrey (México) seguido de otro en Toronto (Canadá) con pocos días de diferencia implica vuelos de 4-6 horas, controles fronterizos adicionales y puede aumentar tus costos en un 20-30%.

Precios del Mundial 2026 y cuánto significan en pesos chilenos

FIFA vende todas las entradas en USD, lo que significa que los aficionados chilenos deben pensar constantemente en la conversión a CLP. Con un tipo de cambio de referencia entre 950 y 1.000 CLP por dólar (valor que fluctúa diariamente), aquí tienes los rangos de precios conocidos:

Precios por fase y categoría

Fase de grupos:

Categoría 4 (la más económica, limitada, con prioridad para residentes locales): desde ~60 USD ≈ 57.000-60.000 CLP

Categoría 3: ~100-500 USD ≈ 95.000-500.000 CLP

Categorías superiores: precios dinámicos según demanda y mercado

Publicidad

Publicidad

Partido inaugural en Ciudad de México:

Rango: 560 a 2.735 USD

En CLP: 532.000 a 2.600.000 CLP aproximadamente

Final en Nueva Jersey:

Rango: 2.030 a 6.370 USD

En CLP: 1.900.000 a 6.000.000+ CLP

Presupuesto básico para un hincha chileno

Para dimensionar el gasto total, considera este ejemplo orientativo (no cotización oficial):

Viaje “ajustado” (2 partidos fase de grupos + 7 noches):

Vuelos Santiago-Miami ida y vuelta: ~USD 1.500 ≈ 1.500.000 CLP

2 entradas categoría media: ~USD 400 ≈ 380.000 CLP

Alojamiento 7 noches gama media: ~USD 1.000 ≈ 950.000 CLP

Varios (comida, transporte, seguros): ~USD 300-500 ≈ 285.000-475.000 CLP

Total aproximado: CLP 3.000.000-4.000.000

Publicidad

Publicidad

Viaje “confortable” (mejores asientos, vuelos internos):

Total aproximado: CLP 6.000.000-8.000.000

Precios dinámicos: el momento de compra importa

FIFA utiliza un sistema de precios dinámicos donde los valores suben o bajan según la demanda. Esto significa que:

Comprar temprano (diciembre 2025 – marzo 2026) generalmente asegura mejores precios.

Las subidas de última hora pueden duplicar o triplicar el costo original.

En reventa, las entradas del partido inaugural han llegado a costar 6 veces su valor original (hasta USD 5.324 en algunos casos).

Publicidad

Publicidad

Una devaluación del 10% en el peso chileno puede sumar CLP 300.000 adicionales a tu viaje. Monitorear el tipo de cambio y actuar en momentos favorables es parte de la estrategia.

Formas de pago desde Chile y costos ocultos

La mayoría de las compras se realizarán con tarjetas chilenas en transacciones en USD, lo que implica costos adicionales que no siempre son visibles al momento de comprar.

Costos a considerar:

Spread cambiario bancario : Si el dólar oficial está a 950 CLP, tu banco podría cobrarte como si estuviera a 980-1.000 CLP por dólar.

: Si el dólar oficial está a 950 CLP, tu banco podría cobrarte como si estuviera a 980-1.000 CLP por dólar. Comisiones por compra internacional : Entre 1% y 3% adicional sobre el monto.

: Entre 1% y 3% adicional sobre el monto. Total adicional real: Entre 5% y 10% más de lo que calculaste inicialmente.

Publicidad

Publicidad

Recomendaciones prácticas:

Avisa a tu banco sobre el viaje y las compras internacionales para evitar bloqueos por seguridad. Revisa tus límites diarios de compra (muchos bancos chilenos tienen límites equivalentes a CLP 5-10 millones). Mantén una segunda tarjeta como respaldo (de diferente banco si es posible). Considera tarjetas con menores comisiones internacionales.

Nunca pagues entradas vía transferencias directas, criptomonedas o métodos no rastreables a sitios no oficiales. Las estafas abundan con capturas de pantalla falsas, URLs casi idénticas a FIFA, y vendedores que desaparecen después del pago. Perder USD 500 equivale a aproximadamente CLP 500.000—un mes de ahorros para muchos chilenos.

Reventa oficial y estafas: cómo proteger tus ahorros en CLP

La alta demanda de entradas para este evento deportivo ha disparado la actividad en plataformas de reventa. Un error puede significar perder varios millones de pesos chilenos sin obtener nada a cambio.

Publicidad

Publicidad

Plataforma oficial de reventa de FIFA

FIFA habilitará su propia plataforma de reventa dentro de FIFA.com/tickets durante 2026:

Permite vender entradas que ya no usarás o comprar de otros fans con garantía de validez.

FIFA cobra una comisión (históricamente alrededor del 15% del valor de la entrada).

Los boletos adquiridos por esta vía son verificables y válidos para el acceso al estadio.

Regulaciones por país

México : La reventa está regulada para residentes locales, quienes solo pueden revender al precio original.

: La reventa está regulada para residentes locales, quienes solo pueden revender al precio original. Estados Unidos y Canadá: Permiten precios de mercado, lo que significa que los valores pueden dispararse significativamente.

Plataformas externas

Existen servicios como StubHub y otros similares. Desde la perspectiva de seguridad:

Son “no oficiales” respecto a FIFA.

Los precios suelen ser considerablemente más altos.

No hay garantía de FIFA en caso de problemas.

El riesgo de fraude es mayor.

Publicidad

Publicidad

Señales de alerta para chilenos

Antes de comprar en cualquier lugar fuera de FIFA.com/tickets, revisa estas señales de estafa:

Vendedores que exigen pago en efectivo o transferencia internacional sin contrato formal.

Capturas de pantalla como “prueba” de la entrada en vez de tickets electrónicos verificables.

Dominios web que imitan a FIFA pero con pequeñas variaciones en la URL (por ejemplo, “fifa-tickets2026.com” en lugar del oficial).

Presión para decidir “ahora mismo” sin tiempo para verificar.

Precios “demasiado buenos para ser verdad” para partidos de alta demanda como la final.

Dimensiona el riesgo: Perder USD 500 en una estafa equivale a ~CLP 500.000. Para muchos chilenos, eso representa un mes completo de ahorros. No vale la pena arriesgarse con reventas dudosas.

Paquetes de hospitalidad y VIP: ¿para quién valen la pena?

FIFA y socios oficiales ofrecen paquetes de hospitality con servicios premium que van mucho más allá de una simple entrada al partido.

Publicidad

Publicidad

Qué incluyen:

Asientos premium con mejor visibilidad

Comida y bebida incluidas

Acceso a lounges exclusivos antes y después del partido

Servicios corporativos y atención personalizada

Dónde se ofrecen:

En las 16 ciudades sede

Especialmente en partidos de alto perfil: inaugural, cuartos de final, semifinales y final

Precios de referencia:

Desde USD 1.350 (≈ CLP 1.300.000) para opciones básicas en EE. UU.

Hasta USD 2.500+ equivalentes en CAD para opciones en Canadá

Paquetes Platinum y suites privadas: varios miles de dólares por partido

Publicidad

Publicidad

¿Para quién son?

Estos productos están pensados para:

Empresas que buscan experiencias corporativas

Grupos con alto presupuesto

Hinchas que priorizan la calidad de la experiencia sobre el número de partidos

Consideración clave para chilenos: Un paquete VIP individual puede costar más que tu viaje completo (vuelo ida y vuelta SCL-Miami + hotel de gama media + entradas regulares). Evalúa si el valor agregado justifica el precio en tu caso específico.

La disponibilidad es limitada y hay que reservar con mucha antelación, especialmente para partidos con alta demanda.

Publicidad

Publicidad

Requisitos de viaje para chilenos: visado, ESTA y documentos

Conseguir mundial entradas es solo la mitad de la batalla. Sin la autorización correcta para ingresar a Estados Unidos, Canadá o México, tu viaje puede fracasar aunque ya hayas pagado todo. Esta sección es crítica: léela con atención.

Requisitos generales por país

Estados Unidos:

Uso obligatorio de ESTA (Sistema Electrónico para Autorización de Viaje) para chilenos con pasaporte biométrico en estadías turísticas cortas.

La ESTA es parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).

Sin ESTA aprobada, no puedes abordar un vuelo a EE. UU.

Canadá:

Necesitas eTA (Electronic Travel Authorization) para vuelos a Canadá.

Proceso similar al ESTA pero del gobierno canadiense.

Algunas excepciones específicas aplican, pero la regla general es que los chilenos lo requieren.

Publicidad

Publicidad

México:

Chilenos pueden ingresar como turistas sin visa previa por hasta 180 días.

Sujeto a cambios regulatorios—verifica siempre antes de viajar.

Requisitos: pasaporte vigente, prueba de salida de México, y en algunos casos comprobantes de alojamiento y fondos.

Documentos esenciales

Pasaporte chileno válido : Debe tener al menos 6 meses de vigencia después de tu fecha de regreso.

: Debe tener al menos 6 meses de vigencia después de tu fecha de regreso. Coincidencia exacta de nombres : El nombre en tu pasaporte debe ser idéntico al registrado en FIFA y en tus entradas.

: El nombre en tu pasaporte debe ser idéntico al registrado en FIFA y en tus entradas. Confirmaciones digitales y físicas: Guarda vuelos, hoteles, entradas y seguros tanto en tu teléfono como en papel.

Cronograma recomendado

Tramita ESTA y eTA al menos 2-3 meses antes del viaje. Aunque la aprobación suele ser rápida (minutos a 72 horas), existen casos de demoras o rechazos por discrepancias menores en los datos. La tasa histórica de rechazos es del 5-10%, generalmente por errores evitables.

Publicidad

Publicidad

Advertencia importante: La compra de entradas no garantiza visado ni autorización de viaje. Es un riesgo financiero significativo comprar boletos caros sin haber verificado primero los requisitos migratorios y tu elegibilidad.

ESTA para chilenos que viajan a Estados Unidos

La ESTA es una autorización electrónica que permite viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa tradicional, bajo el Programa de Exención de Visas. Para chilenos con pasaporte biométrico, este es el camino estándar.

Sitio oficial único:

SOLO usa el portal oficial del gobierno de EE. UU.: esta.cbp.dhs.gov

Evita intermediarios que cobran comisiones adicionales innecesarias.

Publicidad

Publicidad

Costo:

Aproximadamente USD 21 ≈ CLP 20.000 (puede variar según actualizaciones)

Proceso paso a paso:

Ingresa al sitio oficial y selecciona “Nueva solicitud”. Completa el formulario online con datos personales exactamente como aparecen en tu pasaporte chileno. Responde las preguntas de elegibilidad con honestidad. Paga con tarjeta de crédito/débito internacional. Espera la respuesta: generalmente llega en minutos u horas, pero puede tardar hasta 72 horas.

Vigencia:

La ESTA es válida por 2 años o hasta que venza tu pasaporte (lo que ocurra primero).

Cubre múltiples entradas a EE. UU. durante ese período.

Publicidad

Publicidad

Advertencias críticas:

No compres vuelos ni entradas irreembolsables sin haber verificado que cumples los criterios básicos para la ESTA.

Revisa que tu pasaporte sea biométrico (tiene un chip electrónico). Si tienes dudas, considera renovarlo con anticipación.

Si tu ESTA es rechazada, deberás solicitar una visa tradicional en el consulado, lo que toma semanas o meses.

Chile no va al Mundial, pero varios hinchas nacionales irán a ver el torneo

Requisitos para entrar a Canadá y México desde Chile

Muchos aficionados chilenos querrán combinar sedes para maximizar su experiencia—por ejemplo, ver partidos en Vancouver o Toronto además de Ciudad de México o Monterrey.

Publicidad

Publicidad

Para Canadá:

Chilenos que vuelen a Canadá necesitan un eTA (Electronic Travel Authorization).

El proceso es online, similar al ESTA pero en el sitio oficial de Inmigración de Canadá.

Costo bajo: decenas de dólares canadienses (aproximadamente CAD 7 ≈ USD 5 ≈ CLP 5.000).

Validez de varios años.

Verifica siempre en el sitio oficial antes de comprar vuelos internos entre sedes.

Para México:

Al momento de escribir este artículo, chilenos pueden ingresar como turistas sin visa previa por hasta 180 días.

Esto está sujeto a cambios regulatorios—confirma antes de viajar.

Requerimientos básicos: pasaporte vigente, prueba de salida de México (boleto de regreso o a otro país), y en algunos casos comprobantes de alojamiento y fondos suficientes.

Estrategia de ruta recomendada:

Si tienes dudas sobre tu ESTA o eTA, considera entrar primero por México (donde los requisitos son generalmente más simples para chilenos) y luego continuar a EE. UU. o Canadá. Esto te da tiempo adicional para resolver cualquier problema migratorio sin perder completamente el viaje.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, evalúa los pros y contras: múltiples cruces fronterizos aumentan la complejidad y el riesgo de problemas. Planifica según los requisitos más exigentes de tu itinerario.

Experiencia del Mundial en Estados Unidos: ambiente, cultura y diferencias para chilenos

Vivir el mundial en Estados Unidos será una experiencia completamente distinta a cualquier otro torneo para los aficionados chilenos. Las ciudades anfitrionas como Los Ángeles, San Francisco y Nueva Jersey ofrecen una mezcla única de culturas, estilos de vida y paisajes urbanos que transforman cada partido en una verdadera fiesta multicultural. Los estadios modernos y la infraestructura de primer nivel garantizan comodidad y espectáculo, pero también presentan desafíos logísticos y culturales que vale la pena considerar.

Para los chilenos, asistir a la copa mundial en Estados Unidos significa adaptarse a un ambiente donde la organización y la seguridad son prioritarias. Es común encontrar controles de acceso rigurosos, largas filas para ingresar a los estadios y precios más elevados en comparación con Chile, tanto en boletos como en servicios y alimentación dentro de los recintos. Además, la diversidad de las ciudades sede permite a los aficionados explorar barrios emblemáticos, probar gastronomía internacional y sumergirse en la vibrante vida nocturna estadounidense.

Publicidad

Publicidad

A pesar de estas diferencias, la pasión por el fútbol une a hinchas de todo el mundo en una sola voz. El ambiente en las calles y estadios durante el mundial es electrizante: banderas, cánticos y celebraciones espontáneas convierten cada ciudad en una fiesta global. Para los chilenos, será una oportunidad única de compartir su amor por la selección y el fútbol con personas de todos los continentes, creando recuerdos imborrables en lugares icónicos como el SoFi Stadium de Los Ángeles o el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Seguridad y precauciones en el Mundial: recomendaciones clave para chilenos

La seguridad es un aspecto esencial para disfrutar plenamente del mundial de la fifa 2026. Los aficionados chilenos que viajen a Estados Unidos, Canadá o México deben estar atentos a las recomendaciones oficiales y adoptar medidas preventivas para protegerse durante el evento. La magnitud de la copa mundial implica grandes aglomeraciones, controles estrictos y una logística compleja en las ciudades y estadios sede.

Para minimizar riesgos y garantizar una experiencia positiva, es fundamental llegar con anticipación a los estadios, ya que los accesos suelen presentar largas filas y rigurosos controles de seguridad. Sigue siempre las indicaciones del personal de FIFA y de los equipos de seguridad local, quienes están preparados para orientar y asistir a los visitantes. Mantén tus pertenencias personales —como pasaporte, entradas y dispositivos electrónicos— en lugares seguros y evita exhibir objetos de valor innecesariamente.

Publicidad

Publicidad

Infórmate sobre las condiciones climáticas de cada ciudad sede, ya que el clima puede variar considerablemente entre lugares como Miami, Vancouver o Ciudad de México. Lleva ropa adecuada y mantente hidratado, especialmente en jornadas calurosas o húmedas. Además, revisa las recomendaciones sanitarias vigentes y ten a mano los contactos de emergencia y servicios médicos locales.

Recuerda que la seguridad también depende de tu actitud: mantente alerta, respeta las normas locales y disfruta del evento con responsabilidad. Así, podrás vivir la emoción del mundial de la fifa 2026 en un ambiente seguro y festivo, compartiendo la pasión del fútbol con aficionados de todo el mundo.

Hinchas nacionales irán al Mundial

Publicidad

Publicidad

Planificación integral del viaje desde Chile: costos y logística

El objetivo de esta sección es ofrecerte una visión global del presupuesto y los pasos para un viaje ordenado desde Chile a Norteamérica, alineado con el calendario del Mundial.

Etapas cronológicas de planificación

2025 (antes del sorteo de diciembre):

Comienza a ahorrar en CLP con un objetivo mensual (ejemplo: CLP 300.000-500.000 para un viaje básico).

Monitorea el tipo de cambio USD/CLP—puede fluctuar entre 900 y 1.050 CLP.

Crea y completa tu FIFA ID.

Participa en las fases de solicitud de entradas (septiembre-octubre 2025).

Renueva tu pasaporte si está próximo a vencer.

Diciembre 2025 – Marzo 2026:

El sorteo de grupos define el calendario exacto.

Compra entradas en las fases de venta por orden de llegada.

Toma decisiones sobre sedes y rutas basándote en los partidos asignados.

Solicita ESTA y eTA.

Publicidad

Publicidad

Abril – Junio 2026:

Compra vuelos y alojamiento (reservar con 4-6 meses de anticipación puede ahorrarte 20-30%).

Confirma que ESTA/eTA estén vigentes y aprobados.

Contrata seguro de viaje con cobertura médica en USD (obligatorio o muy recomendado).

Prepara documentación y copias de respaldo.

Ejemplos de presupuesto por persona

Viaje mínimo (1 ciudad, 2 partidos, 7 noches):

Concepto Rango USD Rango CLP (referencia) Vuelos SCL-Miami ida/vuelta 1.200-1.800 1.140.000-1.710.000 2 entradas fase de grupos 200-500 190.000-475.000 Alojamiento 7 noches 700-1.200 665.000-1.140.000 Seguro, transporte, comida 300-500 285.000-475.000 Total aproximado 2.400-4.000 2.280.000-3.800.000

Viaje extendido (2 países sede, 4 partidos, 14 noches):

Concepto Rango USD Rango CLP (referencia) Vuelos internacionales + internos 2.000-3.500 1.900.000-3.325.000 4 entradas variadas 500-1.200 475.000-1.140.000 Alojamiento 14 noches 1.400-2.500 1.330.000-2.375.000 Seguro, transporte, comida, extras 600-1.000 570.000-950.000 Total aproximado 4.500-8.200 4.275.000-7.790.000

Publicidad

Publicidad

Consideraciones adicionales

Vuelos desde Santiago:

SCL-Miami: USD 1.200-1.800 ida/vuelta (opciones más directas)

SCL-Ciudad de México: ~USD 1.000 (vuelos frecuentes)

SCL-Vancouver/Toronto: USD 1.500-2.200 (generalmente con escalas)

Alojamiento:

Reserva cerca de transporte público, no necesariamente al lado del estadio.

Los hoteles junto a los estadios aumentan precios 30-50% en fechas de partido.

Considera Airbnb o apartamentos si viajas en grupo.

Vuelos internos en EE. UU.:

Compra con anticipación, especialmente en fechas de partidos muy demandados.

Alternativas como trenes Amtrak existen en algunas rutas (costa este), pero son limitadas.

Publicidad

Publicidad

Seguro de viaje:

Cobertura médica en USD es fundamental—una emergencia hospitalaria en EE. UU. puede costar decenas de miles de dólares.

Costo aproximado: ~USD 100 por viaje de 2 semanas ≈ CLP 95.000.

Consejos finales para hinchas chilenos

Esta sección resume las acciones prácticas más importantes para que tu viaje sea exitoso:

Documentación:

Escanea pasaporte, entradas y reservas. Guárdalas en la nube (Google Drive, iCloud) Y en tu teléfono.

Lleva copias físicas de los documentos más importantes.

Pagos:

Ten una tarjeta física y una tarjeta digital (Apple Pay, Google Pay) para pagos sin contacto.

Avisa a tu banco sobre el viaje con anticipación.

Evita portar grandes cantidades de efectivo en dólares.

Publicidad

Publicidad

Seguridad:

Compra SOLO a través de FIFA.com/tickets o páginas oficiales.

Desconfía de ofertas en redes sociales o grupos de WhatsApp.

Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente es una estafa.

Planificación financiera:

Calcula cuánto necesitas ahorrar mensualmente en CLP.

Considera que el tipo de cambio puede moverse 10-15% en meses.

Establece un presupuesto máximo y respétalo.

Llamado a la acción:

Revisa inmediatamente los requisitos de ESTA y eTA para tu pasaporte. Crea o actualiza tu FIFA ID en FIFA.com/tickets hoy mismo. Calcula el ahorro mensual en CLP que necesitas para concretar tu viaje.

Publicidad

Publicidad

Una planificación ordenada y temprana marca la diferencia entre vivir el Mundial 2026 sin sobresaltos o enfrentar imprevistos costosos. Los aficionados chilenos que actúen con anticipación—aunque la selección no clasifique—podrán disfrutar de la acción, los goles y la historia de esta copa mundial desde las gradas de Norteamérica.

El mundial está más cerca de lo que piensas. La pregunta no es si puedes ir, sino si vas a prepa