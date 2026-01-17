La Primera B se sigue reforzando en este mercado de pases, donde un ex Colo Colo encontró nuevo club y jugará en el ascenso este 2026. Deportes Recoleta tuvo un complejo 2025 quedando fuera de la Liguilla y, por lo mismo, la escuadra comienza a preparar la nueva campaña con importantes llegadas.

Según revela el medio PrimeraBChile, el portero Álvaro Salazar, con pasado en clubes como Cobreloa y Colo Colo, será el nuevo refuerzo de la temporada.

“Estamos en condiciones de adelantarles que el meta llega a la tienda textilera. Lo hace tras su paso por los mineros, donde tuvo actividad principalmente en Copa Chile, ya que el golero titular en el torneo fue Hugo Araya”, agrega el medio.

Álvaro Salazar jugó la última temporada en Cobreloa. 6/4/2025 Pablo Quiroz/Photosport

La carrera de Álvaro Salazar

El jugador comenzó su carrera en 2012 con Colo Colo, pasando luego por clubes como Barnechea, Universidad de Concepción, Unión Española, Audax Italiano y Unión San Felipe.

Disputando la temporada 2025 junto a Cobreloa, equipo que estuvo a punto de subir a la Liga de Primera, pero cayó en la final contra Deportes Concepción.

Publicidad

Publicidad

ver también Era promesa de Colo Colo, llegó a ser seleccionado chileno y ahora es refuerzo en la Primera B

Con el conjunto albo, el meta levantó tres títulos de Primera División, una Copa Chile y dos Supercopa de Chile.

El 2026 de Deportes Recoleta

Además de la llegada del Salazar en la portería, el cuadro ha anunciado importantes refuerzos para esta temporada, entre ellas las incorporaciones de los defensas Fabrizio Tomarelli y Brayams Viveros, el lateral derecho Camilo Rodríguez, los mediocampistas Felipe Báez y Branco Provoste, y los delanteros Pedro Sánchez y Gonzalo Álvarez.