El volante chileno Esteban Pavez tomó la decisión de irse de Colo Colo a principio de año para tener la chance de jugar y partió a Alianza Lima, tras recibir el llamado de Pablo Guede.

El mediocampista no lo ha pasado del todo bien en el cuadro Íntimo, porque sufrió una fuerte lesión de tobillo que lo marginó casi un mes de las cancha y encima su equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Ahora Pavez sufre un inesperado golpe, debido a que el entrenador que le pidió que cambiará a Colo Colo por Alianza, Guede, se va casi arrancando del equipo de La Victoria.

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Guede pone dinero de su bolsillo para irse a San Lorenzo

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima, sin embargo, tiene avanzadas conversaciones para partir a San Lorenzo de Almagro, un viejo amor en su carrera como técnico, y así volver a su país natal.

El periodista argentino Agustín Mazzu dio a conocer que el ex estratega de Colo Colo está dispuesto a poner plata de su bolsillo para pagar la indemnización a Alianza y así quedar en libertad de acción para ir al cuadro de Boedo.

Esteban Pavez se queda sin DT en Alianza.

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“La llegada de Guede está al 95%. Tiene una cláusula de salida solo por San Lorenzo, que es de 300 mil dólares. El DT estaría dispuesto a ponerlo de su bolsillo, con tal de volver. Sabe que en San Lorenzo va a cobrar menos qué en Perú”, dijo el reportero.

Esteban Pavez se queda sin el entrenador que lo pidió justo cuando había vuelto a jugar en Alianza Lima, donde acumula 354 minutos en cancha en la Liga 1 de Perú.

En síntesis

Esteban Pavez dejó Colo Colo a principios de año para unirse a Alianza Lima.

dejó Colo Colo a principios de año para unirse a Alianza Lima. El entrenador Pablo Guede pagará 300 mil dólares para salir de Alianza hacia San Lorenzo.

pagará para salir de Alianza hacia San Lorenzo. Pavez suma 354 minutos jugados en la Liga 1 de Perú con el cuadro peruano.

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