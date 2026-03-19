Gabriel Suazo esta teniendo un complejo primer año jugando en el fútbol español. Pese a llegar con muchas expectativas, el chileno ha tenido que conformarse con tratar de mantener la categoría en el Sevilla, club que arrastra ya varias temporadas de malos resultados.

La tabla apunta un duro presente del club: decimoquintos con apenas 31 puntos, cinco más que el Elche, elenco que por ahora está bajando junto a Levante y Real Oviedo.

Sin embargo, el lateral izquierdo de la selección chilena confía en que pronto podrán ver la luz al final del túnel. Es más, hasta lo hace confiando en su propia historia con Colo Colo, club en el que se formó en donde vivió una situación muy similar en el 2020.

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Gabriel Suazo recuerda sus días más duros en Colo Colo

El jugador chileno afirmó en charla con Eugenio Salinas en ADN Deportes que “me ha tocado vivir muchas cosas en este tiempo, porque es un club muy exigente, donde la hinchada te exige mucho, como me pasaba en Colo Colo. Nos ha tocado vivir momentos difíciles en los que no hemos podido ganar y al otro día intento llegar acá y ayudar a mis compañeros con una sonrisa. Esa es mi forma de ser”.

Gabriel Suazo ha jugado 21 partidos en esta temporada con el Sevilla, donde registra dos asistencias en 1505 minutos de acción. | Foto: Getty Images.

“Vivo mi día a día con mucha tranquilidad, sabiendo lo que nos estamos jugando y que en cada partido me juego la vida y entrego todo. Estoy muy feliz de estar acá, estoy donde quiero estar. Después eso lo intento demostrar dentro del campo entregando todo de mí”, agregó.

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Para cerrar el defensor aseguró que “estoy muy feliz. Vine acá porque sé que es un club importante. Si bien hoy estamos peleando por mantenernos en la primera categoría, estoy convencido de que, más pronto que tarde, vamos a estar peleando nuevamente por conseguir cosas importantes en Europa, que es lo que todos queremos”.

El próximo partido del Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

Los Blanquirrojos jugarán ante Valencia el sábado 31 de marzo a las 17:00 (hora de Chile) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Este duelo será válido por la fecha 29 de la liga española y apunta a ser clave en la lucha por el descenso, ya que los Chés son 14° con 32 unidades.

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En síntesis

Gabriel Suazo vive un complejo primer año en el Sevilla, club decimoquinto con 31 puntos.

El defensor chileno recordó en ADN Deportes su dura experiencia similar con Colo Colo.

Suazo confía en salvar la categoría y pronto pelear cosas importantes en Europa.

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