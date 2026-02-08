Cuando Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ficharon por Sevilla no pensaban que iban a sufrir con el descenso en La Liga, y es justamente eso lo que nuevamente le está pasando al equipo de Nervión.

El cuadro de los chilenos no puede salir de la zona roja y este domingo se volvió a enredar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde apenas sacó un triste empate 1-1 in extremis ante Girona.

En los andaluces jugó todo el partido Suazo como lateral izquierdo, mientras que el Niño Maravilla entró en los 74′ por el delantero nigeriano Akor Adams.

Sevilla apenas empata de local y no sale de la zona roja

El partido fue duro para la escuadra de los chilenos desde el arranque, porque el francés Thomas Lemar abrió la cuenta a los dos minutos para los catalanes.

Girona manejó el resultado todo el partido, hasta los 92′, cuando el defensor Kike Salas puso la paridad para el equipo de Alexis y Suazo, que estaban en el terreno de juego.

Kike Salas empató para Sevilla en el final. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Todo se nubló en el último minuto de tiempo agregado, ya que hubo penal para la visita, pero el griego Odysseas Vlachodimos estuvo genial para contener el disparo de los 12 pasos al uruguayo Christian Stuani.

Sevilla llega a los 25 puntos y está en el puesto 13°, aunque no muy tranquilo, puesto que está apenas tres unidades sobre Rayo Vallecano, el último equipo que se está yendo a Segunda División en España.

La tabla de posiciones de La Liga

