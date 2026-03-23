Cobreloa tenía en sus manos el gran golpe de la fecha 5 de la Liga de Ascenso con la opción de quedar como exclusivo puntero, pero para eso primero tenía que vencer a Magallanes en algo que tuvo un feroz infortunio, porque finalizó por un marcador de 1-1, cuando casi tenía los tres puntos en el bolsillo.

El tanto que hizo celebrar a toda la ciudad de Calama fue marcado por Gustavo Gotti, cuando el reloj marcaba el minuto 34 del primer tiempo en el norte del país.

Fue luego de un tremendo centro al área de David Tapia que apareció Gotti para definir de cabeza dejando al portero sin opciones de alguna reacción, para celebrarlo con todo.

Un triunfo que le estaba dando el primer lugar de la tabla de posiciones, pero cuando el reloj marcaba los 86 minutos, Jeremías James puso el empate para la Academia y un balde de agua fría en el estadio Zorros del Desierto.

Gustavo Gotti había adelantado a Cobreloa en Calama. Foto: Pedro Tapia/Photosport

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Magallanes le quitó la ilusión a Cobreloa

Cobreloa nuevamente flaqueó en los últimos minutos, donde estuvo muy cerca de quedar en lo más alto de la tabla de posiciones, pero se tuvo que confirmar con repartir puntos con Magallanes.

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Si bien el cuadro loíno no ha perdido en el torneo, está en el tercer lugar con 11 puntos, bajo Deportes Puerto Montt y Deportes Recoleta que lideran con 12 unidades el Ascenso.

Por su parte, Magallanes está en el quinto lugar con 8 unidades, por lo que celebraron de gran forma el empate obtenido en Calama, donde siempre es difícil sumar unidades.

Mira el gol:

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Revisa la tabla de posiciones: