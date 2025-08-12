Colo Colo enfrentará a Universidad Católica por la fecha 20 de La Liga de Primera con la obligación de volver al triunfo tras una seguidilla de empates y bajo rendimiento, más las últimas polémicas con el arbitraje, el Cacique tiene otro problema: el déficit de minutos sub 21 que podrían terminar en una resta de puntos.

Y en la previa del clásico una de las posibilidades es que salga Francisco Marchant del equipo titular, esto ante el probable regreso de Arturo Vidal tras cumplir castigo por acumulación de tarjetas amarillas (si el tribunal de disciplina no le carga este martes un nuevo castigo por oficio).

Pero Vidal debería estar contra la UC por los tiempos del Tribunal de Disciplina. Así, o Marchant o Víctor Felipe Méndez deberán salir del once estelar de Jorge Almirón.

El Cacique registra hasta ahora 1.101 minutos sub 21, restándole 789 para cumplir con la regla. En los 11 partidos que quedan, Colo Colo debe sumar 72′ sub 21 por duelo, pero de no sumar ante la UC el requerimiento subirá a 78,9′.

Ganar con Marchant titular o al menos 35 minutos en la cancha

Por esta razón, Jorge Almirón no sólo debe enfocarse en cómo derrotar a la Católica, sino que además establecer esa estrategia con Francisco Marchant al menos 35 minutos en el campo (el juvenil suma doble minutos por su edad).

¿Marchant será titular en Colo Colo contra la UC? El otro problema del Cacique por los minutos sub 21.

Asimismo, Colo Colo recupera a Emiliano Amor tras cumplir suspensión y a Alan Saldivia, quien ya entrena con normalidad. También está recuperado Javier Correa, quien asoma entre los titulares en desmedro de Salomón Rodríguez.

Sobre Marchant, quien por rendimiento pide cancha, la decisión final la tiene Jorge Almirón, de quién muchos ya no esperan nada en el Cacique.

Colo Colo recibe a la Católica este sábado 16 de julio, desde las 15:00 horas en el estadio Monumental, por la vigésima fecha de la Liga de Primera.

