Patricio Yáñez golpea la mesa con el nuevo goleador de Colo Colo, donde le pide marcar diferencia de inmediato en un fútbol chileno que no le hace las cosas fácil.

La presión a Javier Correa en Colo Colo: "Tendría que ser muy malo para no ganarle a Paiva"

La noche del martes arribo al país el nuevo delantero de Colo Colo, el argentino Javier Correa, quien viene a potenciar el ataque de los albos con miras, principalmente, a la Copa Libertadores 2024.

El ex Estudiantes de La Plata arriba como la gran carta de gol pedida por el técnico Jorge Almirón, quien necesita de un jugador luego de la partida de Damián Pizarro al Udinese de Italia.

Pero de inmediato le pusieron presión a Correa, donde fue Patricio Yáñez quien asegura que por el registro que tiene en su historia, debe ganarle el puesto muy fácil a Guillermo Paiva.

“Tendría que ser muy inferior, no voy a decir muy malo para que no le gane el puesto a Paiva, pero por la referencia que nos decían es un 9, más parecido al otro que tenía Colo Colo que se fue a Brasil (Lucero) y que la mueve”, comentó el ex jugador de los albos.

Javier Correa llegó a Chile para su presentación en Colo Colo

Correa recibe advertencia del fútbol chileno

Fue en Deportes en Agricultura donde Patricio Yáñez analizó el arribo de Javier Correra como el gran delantero de Colo Colo en el mercado de pases, donde le pasa una mochila llena de presión.

“Uno tiene que entender que, si Quinteros también lo quiso, Almirón lo quiso, debe ser por algún motivo en especial. Acá han llegado jugadores con un curriculum extraordinario, a Católica, la U y Colo Colo, y de verdad no ha pasado nada”, precisó.

En esa misma línea, le hace una advertencia que en este fútbol no es llegar y abrazarse, por lo que le recomienda ponerse rápidamente en sintonía para ser un aporte en Colo Colo.

“El fútbol chileno no es tan papaya, es increíble porque es una liga de bajo nivel y ojalá le vaya bien. Colo Colo necesita goles, Paiva no fue la solución, como tampoco fue Pons en la U, y hasta ahora no ha pasado mucho”, explicó.

