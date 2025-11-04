Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Champions League

¿Va por TV? Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Liverpool por Champions League

Reds y Merengues se enfrentan por la Fase Liga de Champions League.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
LIVERPOOL, ENGLAND – NOVEMBER 27: Kylian Mbappe of Real Madrid is challenged by Conor Bradley of Liverpool during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 27, 2024 in Liverpool, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
© Getty ImagesLIVERPOOL, ENGLAND – NOVEMBER 27: Kylian Mbappe of Real Madrid is challenged by Conor Bradley of Liverpool during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Liverpool FC and Real Madrid C.F. at Anfield on November 27, 2024 in Liverpool, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Liverpool y Real Madrid se verán las caras en el encuentro más destacado de la cuarta jornada de la Champions League, uno de los más esperados de toda la fase de grupos. El regreso de Xabi Alonso genera gran expectación, impulsado por las destacadas actuaciones de Kylian Mbappé, que llega con una gran racha goleadora.

Por su parte, el Liverpool no vive su mejor presente. El conjunto inglés ha mostrado una preocupante falta de regularidad, acumulando seis derrotas en sus últimos ocho compromisos.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Liverpool en Champions League?

El partido entre Liverpool y Real Madrid, se juega este martes 4 de noviembre desde las 17:00 hrs. en el Estadio Anfield, Liverpool, por la Fase Liga de Champions League.

Este partido entre los Reds y Merengues, será transmitido por televisión en Chile, a través de la señal de ESPN, emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son las señales de ESPN según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Goleador que jugó la Champions League y le anotó a Colo Colo le da un golpazo a su equipo

ver también

Goleador que jugó la Champions League y le anotó a Colo Colo le da un golpazo a su equipo

Tabla de posiciones de Champions League

Publicidad
Lee también
¿Dónde ver PSG vs. Bayern EN VIVO por Champions League?
Internacional

¿Dónde ver PSG vs. Bayern EN VIVO por Champions League?

¿Dónde ver Real Madrid vs. Liverpool en Champions League?
Internacional

¿Dónde ver Real Madrid vs. Liverpool en Champions League?

¿A qué hora juega Tabilo vs Novak Djokovic en el ATP de Atenas?
Tenis

¿A qué hora juega Tabilo vs Novak Djokovic en el ATP de Atenas?

No es Palavecino: el jugador de Coquimbo con el mayor valor de mercado
Chile

No es Palavecino: el jugador de Coquimbo con el mayor valor de mercado

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo