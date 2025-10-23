La televisión en vivo muchas veces regala momentos únicos debido a errores humanos. Es lo que sucedió en un partido de Champions League, con el Bambino Pons como protagonista.

Juan Manuel Pons, más conocido como el Bambino, es uno de los relatores más conocidos y queridos de Sudamérica. Se ha hecho un nombre transmitiendo partidos de la Premier League, Copa Libertadores y la mencionada Champions League.

El error de ESPN que dejó al aire al Bambino Pons

En una nueva jornada de la UEFA Champions League, Liverpool enfrentó a Frankfurt por la fase de liga. La dupla encargada de liderar la transmisión de ESPN fue Bambino Pons y Jorge Baravalle.

El partido donde los Reds derrotaban por 3-1 a los alemanes transcurría con normalidad, hasta que en el minuto 47 ocurrió una situación pocas veces vista. Claro que este hecho no tuvo como protagonistas a los jugadores, sino que a los encargados de la transmisión.

De un momento a otro, la televisión dejó de mostrar el encuentro de Liverpool y mostró a Pons y a Baravalle desde el estudio donde realizaban la transmisión. Esto jamás es visto en tv cuando el relator y el comentarista no están en el estadio del partido.

Rápidamente quienes estaban en el estudio, sin esperar salir en televisión, comenzaron a realizar señas para avisarle a los encargados del error. Mientras una persona sale corriendo y Jorge Baravalle intentaba llamar la atención de la producción, el Bambino Pons no halló nada mejor que hablarle directamente al público.

“Hola, ¿cómo les va?”, señaló Pons, poco habituado a verse en TV cuando siempre es su relato que el que resuena. La situación generó las risas de los televidentes, quienes lograron capturar el momento y convertirlo en viral. Una situación tan poco vista, como graciosa, que quedará para el anecdotario del querido relator argentino.