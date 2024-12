La Premier League es para muchos el mejor torneo del mundo. En Latinoamérica es acompañada por el inconfundible relato de Juan Manuel “Bambino” Pons. El argentino incluso tuvo tiempo de habler de las pronunciaciones.

Toda una generación de este lado del planeta ha crecido despertando los fines de semana y disfrutando del fútbol inglés con los cantos de Pons. “Hey Ruud” por van Nistelrooy es todo un himno a esta altura, así como tantas otras canciones dedicadas a los cracks de la Premier.

La pronunciación del Bambino Pons

Muchas veces el Bambino Pons se ve enfrentado a la pronunciación de apellidos o equipos complejos, pero el argentino no se hace grandes problemas para mantener el ritmo de su relato. Sin embargo, hubo una situación que generó su burla.

En el último tiempo, una influencer se ha viralizado corrigiendo la correcta pronunciación de los principales equipos ingleses. Como es de esperar, la mayoría de los hispanohablantes no dice de buena manera estos nombres, detalle en el que se detuvo el relator antes del choque entre Arsenal y Everton.

“El otro día escuchaba a una chica en Instagram que decía cómo se deben pronunciar los equipos. Me parece perfecto, todo bien. ¿Vos te imaginás yo relatando o cualquier hijo de vecino diciendo ‘Awrsenal‘? Es que me como cuatro goles, por velocidad no hay manera. Si no sos inglés, no hay manera“, explicó Bambino Pons.

Tras su explicación, el argentino comenzó a pronunciar de forma muy exagerada el nombre de los equipos ingleses a modo de burla, causando la risa de todos quienes seguían la previa del choque de los Gunners. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

Es una eterna guerra entre los relatores y la correcta pronunciación de los nombres. En Chile lo sufrió bastante Fernando Solabarrieta debido a su amigo Bastian Schweinsteiger. El Bambino Pons no se hace problemas y se burla de la situación. Por buen tipo le pasó.