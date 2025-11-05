Es tendencia:
Manchester City vs. Borussia Dortmund: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la Champions League

Haaland enfrenta a su ex equipo, Borussia Dortmund, con una racha imparable con el Manchester City.

Por Franccesca Arnechino

Haaland suma 17 tantos en 13 partidos disputados esta temporada con los Citizens.
Manchester City y Borussia Dortmund se verán las caras en la cuarta fecha de la UEFA Champions League, en un duelo marcado por el reencuentro de Erling Haaland con su exequipo.

Tanto el City como el Dortmund llegan invictos al encuentro, con dos victorias y un empate cada uno, por lo que ambos buscarán mantenerse en lo más alto del grupo.

¿En qué canal ver Manchester City vs. Borussia en Champions League?

El partido entre Manchester City vs. Borussia Dortmund, se juega este miércoles 5 de noviembre desde las 17:00 hrs. en el Etihad Stadium, por la Fase Liga de Champions League.

Este partido entre los Citizens y Dortmund, será transmitido por televisión en Chile, a través de la señal de ESPN, emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son las señales de ESPN según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Pronósticos Manchester City vs Borussia Dortmund: Erling Haaland es el protagonista en la Champions League

Tabla de posiciones de Champions League

