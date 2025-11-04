Es tendencia:
Champions League

¿Va por TV? Dónde ver EN VIVO PSG vs. Bayern Múnich por Champions League

Parisinos y Bávaros se enfrentan en un partido trascendental por la Fase de Liga de Champions League.

Por Franccesca Arnechino

ATLANTA, GEORGIA – JULY 05: Ousmane Dembele #10 of Paris Saint-Germain celebrates scoring his team's second goal during the FIFA Club World Cup 2025 quarter-final match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Mercedes-Benz Stadium on July 05, 2025 in Atlanta, Georgia. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
Paris Saint-Germain y Bayern Múnich se medirán este martes por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos clubes llegan con puntaje ideal en el torneo y buscan consolidarse como los favoritos al título.

El conjunto parisino lidera, aunque recientemente sufrió una dura derrota ante el Marsella que frenó su racha. En cambio, el Bayern atraviesa un momento impecable: ha ganado todos sus partidos de la temporada y se mantiene firme en la cima de la Bundesliga.

¿En qué canal ver EN VIVO PSG vs. Bayern por Champions League?

El partido entre el PSG y Bayern Múnich, se juega este martes 4 de noviembre desde las 17:00 hrs. en el Estadio Anfield, Liverpool, por la Fase Liga de Champions League.

Este partido entre Parisinos y Bávaros, será transmitido a través de la señal de ESPN, emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ Estándar y Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son las señales de ESPN según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Tabla de posiciones de Champions League

