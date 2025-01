El jugador del Al-Nassr Cristiano Ronaldo compartió un tierno mensaje en sus redes sociales para su pareja Georgina Rodríguez por su cumpleaños número 31.

“Para la madre, compañera, amiga, mi mujer… Feliz cumpleaños, amor. Tu luz nos ilumina y tu amor nos contagia”, escribió acompañado de una imagen de ellos juntos.

La relación de Cristiano y Georgina

En el reality de la empresaria e influencer en Netflix, Soy Georgina, el futbolista señaló que el momento que la conoció: “Fue como un clic y se quedó en mi cabeza, esa es la pura verdad”.

Agregando: “Paso a paso empezamos a hablar más y las cosas fueron un poco de manera natural, no fue de inmediato”, agregó.

ver también Saudí Pro League: ¿Dónde y a qué hora ver a Cristiano Ronaldo y el Al Nassr vs Al Fateh?

“Era súper interesante, súper mayor para su edad… porque nos llevamos unos años. Empecé a fijarme, me mantenía interesado”, relató el portugués en el espacio. “Al principio nunca pensaba que iba a tener esta magnitud, que me iba a enamorar de ella no lo esperaba, de verdad”, agregando que Georgina: “Es la mujer de mi vida, sin duda”.

Publicidad

Publicidad

El presente del Bicho

Este año, el ícono del fútbol ha vuelto a hacer historia al convertirse en el primer futbolista en alcanzar la impresionante cifra de 920 goles en su carrera.

Este destacado logro lo alcanzó durante la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Fateh, CR7 anotó en el minuto 88 con asistencia de Sadio Mané.

Según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), Ronaldo lidera la lista de los máximos goleadores de todos los tiempos con un total impresionante de 920 goles.

Publicidad

Publicidad

Mientras que su eterno rival en la lucha por el podio, Lionel Messi, ocupa el segundo lugar con 850 goles, mientras que ningún otro jugador internacional ha superado la barrera de los 800 goles.