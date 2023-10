Una de las imágenes negativas que marcaron la penúltima fecha de la Primera B, fue la agresión que cometió el arquero Mauricio Viana contra un hincha de Puerto Montt, en el Estadio Chinquihue, luego de la derrota por 0-3 ante Barnechea.

Una acción que finalmente derivó en la justicia, donde fue formalizado por la ley de violencia en los estadios, quedando con arraigo nacional por los próximos dos meses, además de la prohibición de acercarse a Alfonso Castillo, el fanático a quien atacó.

En paralelo, Puerto Montt ha comenzado una investigación sobre lo ocurrido con Viana, y a través de un comunicado oficial, dio a conocer que esperará el actuar, tanto del Ministerio Público como de Carabineros, para tomar una decisión con el arquero.

“Esperaremos el desarrollo de las investigaciones que llevan adelante Ministerio Público y Carabineros, con el fin de aclarar los hechos”, advierte el club, quien además condena las agresiones “vengan de donde vengan y en las circunstancias que se den“.

¿Qué dice el club por la agresión de Viana?

Pese a que circula en redes sociales el video con el jugador atacando al hincha, provocando desórdenes en las tribunas del Estadio Chinquihue, el presidente de los salmoneros, Germán Mayorga, se hizo el desentendido con el hecho, y aseguró que están recabando antecedentes para tomar medidas.

En diálogo con La Tercera, el directivo de Puerto Montt aseguró que “de acusaciones está lleno, pero no tenemos cámaras. Me quedé a revisar, porque soy responsable de lo que pase en el club. No vi nada, sí muchos testigos que defendían a Viana. Vamos a seguir revisando”.

¿Cómo ha sido el paso del arquero?

Luego de haber jugado gran parte de la temporada 2022, Mauricio Viana se ha visto relegado al banco de suplentes, e incluso a no ser parte del plantel, pues en 2023 apenas ha disputado 14 partidos, en el Ascenso y Copa Chile, donde recibió dos tarjetas amarillas y una roja.

¿Cuándo juega Puerto Montt?

En busca del milagro de mantenerse en Primera B, el elenco salmonero jugará este sábado 14 de octubre, visitando a Unión San Felipe, desde las 17:30 horas, donde necesitan el triunfo y que Deportes Recoleta pierda su partido ante Santiago Morning para permanecer.

