Mauricio Viana se vio involucrado en una grave polémica este lunes, luego de ser acusado de agredir a un hincha de Deportes Puerto Montt en la tribuna del estadio Chinquihue. El portero del elenco salmonero habría golpeado al fanático en el rostro luego de la derrota por 3-0 a manos de AC Barnechea.

Este martes, el futbolista pasó a control de detención por la agresión en contra del seguidor puertomontino, quien tiene una lesión ocular. El jugador será formalizado por la ley de violencia en los estadios y quedará expuesto a graves sanciones.

Hay dos medidas cautelares encima de Mauricio Viana actualmente. La primera es que no puede salir de Chile. La segunda, en tanto, es que no puede acercarse a su víctima. En 60 días fue estimado el plazo para investigar la situación. Los dirigentes de Puerto Montt también comenzarán pesquisas internas.

Según reveló La Tercera, el presidente Germán Mayorga acompañó el entrenamiento de martes de los salmoneros para recabar más antecedentes sobre el caso de Viana. El portero arriesga no volver a jugar por el cuadro de la Región de Los Lagos debido a esta grave agresión.

Mayorga, precisamente, aseguró este lunes que “no tenemos antecedentes de eso, porque no estaba en la tribuna. De acusaciones está lleno, pero no tenemos cámaras. Me quedé a revisar, porque soy responsable de lo que pase en el club. No vi nada, sí muchos testigos que defendían a Viana. Vamos a seguir revisando”, dijo.

Ese mismo día explicó que el hincha ya había denunciado a Mauricio Viana. “Denuncias hay, pero no tengo nada claro. Carabineros tomó la denuncia y está haciendo la investigación respectiva. Nosotros no tenemos antecedentes. Vamos a revisar las cámaras nuevamente para ver si los encontramos”, expresó.

¿Cómo va Deportes Puerto Montt en la Primera B?

El torneo de Ascenso 2023 ha disputado 29 de sus 30 fechas y Deportes Puerto Montt marcha último (16º) con 27 puntos y -17 de DG. Empatan en puntaje con Deportes Recoleta, pero con peor diferencia de gol. Están obligados a ganar en la última jornada para salvar la categoría, ya que uno desciende a Segunda.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Puerto Montt?

Deportes Puerto Montt (16º, 27 ptos) se jugará la categoría en la Primera B el sábado 14 de octubre. Ese día visitarán a Unión San Felipe (7º, 41 ptos) en el estadio Municipal de San Felipe, por la fecha 30 de la Primera B 2023. No solamente necesitan ganar, sino también esperar algún tropiezo de Recoleta para zafar.