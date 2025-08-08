En los últimos días se ha estado evaluando la opción de que los torneos cortos con playoffs vuelvan al fútbol chileno. ¿La razón? Pues para que haya más partidos en el año y así la ANFP le pague parte de los millones que le debe a TNT por los duelos pendientes del 2019.

Sin embargo, en el medio no están todos convencidos, ya que un formato de ese tipo requiere la programación rápida de los partidos en las fases eliminatorias. Hablamos de apenas unos pocos días que separan a los encuentros de ida y vuelta.

En esa línea se encuentra el periodista Danilo Díaz, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio aseguró que con las actuales autoridades y carabineros sería imposible traer de regreso los playoffs.

“Es carabineros el que hoy en día está poniendo los horarios”

El comunicador partió diciendo que “no hablemos del tema técnico de los playoffs, que a mi no me gustan y no estoy de acuerdo con el formato, porque creo que para que sea así deben haber 18 equipos en Primera División. Con 16 no da, es muy pobre y no sirve”.

“El tema es que hoy, en un torneo con dos ruedas, donde tú tienes la planificación de cuándo juegan los equipos, tenemos todas estas dificultades con las delegaciones presidenciales y con carabineros, se hace imposible”, añadió.

Danilo Díaz asegura que carabineros se está encargando de programar los partidos del fútbol chileno. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Díaz asegura que “es carabineros el que hoy en día está poniendo los horarios, porque tú le diste la entrada y dejaste que tomara ese rol. Y ellos así lo están haciendo. Entonces, se están jugando todos los partidos a las 15 o 18 horas y nos evitamos problemas”.

“A le voy es que si tenemos estos problemas en un torneo largo… ¿se imaginan con playoffs? Ahí una serie se acaba un miércoles y el sábado o domingo ya hay que volver a jugar. ¿Cómo se resuelve eso? Política y administrativamente, por como está el fútbol chileno, es imposible”, concluyó.

El palmarés del fútbol chileno con los playoffs

Colo Colo: Seis títulos (Clausura 2002, Apertura 2006, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2008 y Clausura 2009).

Universidad de Chile: Cinco títulos (Apertura 2004, Apertura 2009, Apertura 2011, Clausura 2011 y Apertura 2012).

Cobreloa: Tres títulos (Apertura 2003, Clausura 2003 y Clausura 2004).

Universidad Católica: Dos títulos (Apertura 2002 y Clausura 2005).

Unión Española: Un título (Apertura 2005).

Everton: Un título (Apertura 2008).

Huachipato: Un título (Clausura 2012).

