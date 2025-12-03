Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado

Desde México le quieren quitar a Diego Valdés a Colo Colo: “Está cerca de llegar al León”

Colo Colo está detrás de Diego Valdés, pero en México aseguran que quien toma la delantera para ficharlo es el León de ese país.

Por Felipe Escobillana

En Colo Colo pueden perder a Diego Valdés: lo quiere el León de México
No es ningún secreto que Colo Colo hace rato está buscando a Diego Valdés. Y con mayor razón tras la llegada de Fernando Ortiz a la banca del Cacique, pues lo conoce desde el América de México.

El jugador, que estuvo en Vélez Sarsfield el último semestre, no continuará en el cuadro de Liniers y ya está viendo opciones en el mercado de fichajes.

Diego Valdés volvería a México y dejaría con cuello a Colo Colo

Según el sitio partidario del León azteca Territorio Esmeralda, la chance de que regrese a jugar a la Liga MX es factible ya que le ganarían el gallito a los albos y a otra escuadra norteamericana.

“Cerca Diego”, señalan en primera instancia. “Continúa la negociación y Diego Valdés está cerca de llegar al Club León, a pesar del interés de Colo Colo y Pumas”, manifiestan.

Diego Valdés fue figura en el América de Fernando Ortiz

Agregan que no tiene ninguna posibilidad de continuar en el fútbol trasandino, donde jugó muy poco debido a las lesiones que lo aquejaron.

“El creativo chileno saldría sí o sí de Vélez Sarsfield, y tras muchos días de espera la opción más viable hoy es su llegada a la Fiera”, agregaron en la información.

¿Cambio de planes? Colo Colo define los puestos a reforzar para el 2026

Remataron indicando que se trata de “un jugar que no pudo ser suplido tras su salida del América y se enfundaría la 10 de León”.

El mediocampista ofensivo cumplirá 32 años en enero, por lo que aún tiene posibilidades en este mercado de cerrar uno de sus últimos grandes contratos.

