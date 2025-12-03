No es ningún secreto que Colo Colo hace rato está buscando a Diego Valdés. Y con mayor razón tras la llegada de Fernando Ortiz a la banca del Cacique, pues lo conoce desde el América de México.

El jugador, que estuvo en Vélez Sarsfield el último semestre, no continuará en el cuadro de Liniers y ya está viendo opciones en el mercado de fichajes.

Según el sitio partidario del León azteca Territorio Esmeralda, la chance de que regrese a jugar a la Liga MX es factible ya que le ganarían el gallito a los albos y a otra escuadra norteamericana.

“Cerca Diego”, señalan en primera instancia. “Continúa la negociación y Diego Valdés está cerca de llegar al Club León, a pesar del interés de Colo Colo y Pumas”, manifiestan.

Diego Valdés fue figura en el América de Fernando Ortiz

Agregan que no tiene ninguna posibilidad de continuar en el fútbol trasandino, donde jugó muy poco debido a las lesiones que lo aquejaron.

“El creativo chileno saldría sí o sí de Vélez Sarsfield, y tras muchos días de espera la opción más viable hoy es su llegada a la Fiera”, agregaron en la información.

Remataron indicando que se trata de “un jugar que no pudo ser suplido tras su salida del América y se enfundaría la 10 de León”.

El mediocampista ofensivo cumplirá 32 años en enero, por lo que aún tiene posibilidades en este mercado de cerrar uno de sus últimos grandes contratos.