El fútbol sudamericano tuvo un nuevo campeón este fin de semana, donde en polémico paso un chileno celebró. Pese a que estuvo a una firma de llegar a U de Chile a mitad de año, se quedó en su liga y ahora levantó un trofeo.

Se trata de Rodrigo Ureña, el ex azul que vive un sueño tras una larga pesadilla en Universitario de Perú. El jugador ha sido criticado y hasta recibió insultos racistas en su estadía por la “U” de suelo incaico.

Una vez consumado el tercer trofeo en línea del gigante del fútbol peruano, el chileno tomó la palabra y barrió contra sus críticos. Eso, en medio de cuestionamientos a su equipo por supuestas “ayudas” arbitrales.

El desahogo tras el título

Rodrigo Ureña gritó campeón en Universitario de Perú y barrió con medio mundo tras los complejos momentos que pasó a nivel personal en el equipo. Por ello, se las cantó clarita a sus detractores.

Polémico paso del chileno en su club.

“Este año nadie nos ganó, hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, que sigan llorando e inventando excusas. Ha sido el año más difícil de mi vida, quiero dedicárselo a mi viejo. Este tricampeonato es como para cerrar el estadio”, dijo, emocionado.

Es ahí donde afloran los duros momentos en que fue insultado por hinchas peruanos. Hace un mes, Ureña reclamó públicamente que “he sido objeto de diversos comentarios racistas por mi nacionalidad, en distintos partidos y de parte de diversos actores del fútbol.

“Estas situaciones fueron escuchadas por muchas personas, pero nunca se incluyeron en informes arbitrales ni presenté reclamos porque entendía que eran parte del fútbol”, dijo en ese entonces.