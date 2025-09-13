Rodrigo Ureña vive una delicada situación en Universitario. Luego de recibir una fuerte sanción, el chileno hizo su descargo, donde incluso acusó actos racistas en su contra.

El volante chileno ha sido figura en el equipo crema desde su llegada, ganándose el cariño de los hinchas y logrando ser campeón. Sin embargo, una fuerte sanción debido a incidentes ante Alianza Lima tiene complicado a ex jugador de La Roja.

El drama de Rodrigo Ureña

En el último clásico entre Universitario y Alianza Lima, que terminó en empate 0-0, se produjeron incidentes entre ambos equipos. Rodrigo Ureña, quien estaba lesionado y no jugó, se vio involucrado en los hechos y fue castigado con 6 partidos.

El chileno rompió su silencio por esta fuerte sanción y expresó su molestia por todo lo sucedido. El ex volante de Universidad de Chile habló que siente que el castigo es muy injusto e incluso, deslizó que habría una persecución en su contra.

ver también Rodrigo Ureña rompe el silencio tras noble y gigante gesto para hinchas de U de Chile: “Lo hice…”

“Alguien ‘aparentemente’ menciona que fui yo quien insulta, sin embargo, los reclamos eran de todas partes sin existir pruebas directas que fui yo quien propició dichos comentarios”, indicó el volante de 32 años en sus redes sociales.

“Me encuentro en una situación muy extraña, me pregunto si frente a esta situación existe algún tipo de persecución personal, debido a que son constantes los fallos en mi contra, ahora fuera de cancha, pero también dentro“, agregó Ureña.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Ureña jugando por Chile en este 2025. Imagen: Photosport

Rodrigo Ureña arribó en el 2023 a Universitario y desde entonces, se ha transformado en una de las mayores figuras de su club ganando dos títulos. Pese a esto, acusó que ha sido víctima de actos racistas en la cancha, algo que jamás ha sido informado por los arbitros según el chileno.

“He sido objeto de diversos comentarios racistas respecto a mi nacionalidad de distintos participantes del fútbol. Jamás fueron expuestos en un informe arbitral y tampoco fueron reclamados desde mi parte, debido a que lo entendía como parte del fútbol”, cerró el volante.

Publicidad