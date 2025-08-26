Rodrigo Ureña, el mediocampista chileno de 32 años que milita en Universitario de Deportes de Perú, es uno de los futbolistas que han ayudado a los hinchas de Universidad de Chile que sufrieron la cobarde y criminal agresión en el estadio de Independiente de Avellaneda.

Ya se sabía de gestos solidarios del ex azul Luciano Pons y del delantero azul Rodrigo Contreras. En las últimas horas se filtró un aporte de un millón y medio de pesos de Ureña.

En conversación con TNT Sports, el jugador y confeso hincha de Universidad de Chile explicó brevemente que “lo hice de corazón“.

Encerrona cobarde y criminal a hinchas de la U

Cabe recordar que los hinchas azules presentes en el estadio Libertadores de América fueron golpeados de forma inhumana y cobarde por barristas de Independiente y por la policía argentina, esto en medio de una criminal encerrona que a estas alturas tiene toda la pinta de haber sido orquestada con anterioridad.

La cuenta que reveló el aporte y gesto de Ureña para hinchas de la U.

Y como si fuera la policía no se limitó a golpear a los chilenos y culparlos de lo ocurrido en la Guerra de Malvinas… también una multitud fue detenida mientras intentaba arrancar de la masacre.

El saldo fue varios heridos, tanto leves y graves, como otros en riesgo vital. Otros no pudieron volver a país por estar detenidos o ser robados y despojados de sus documentos. También hubo hinchas hospitalizados y el caso de un hincha que no ha podido volver porque la herida en el ojo no le permite subir al avión.

Rodrigo Ureña jugó por la U entre 2013 y 2016. Varias veces ha estado en la órbita para volver y a principios de este 2025 fue una de las alternativas para reforzar el plantel de Gustavo Álvarez.