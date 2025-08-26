Universidad de Chile sigue adelante con la expectación de lo que resuelva la Conmebol por el cancelado duelo ante Independiente, de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules tienen hasta el miércoles para presentar su defensa de manera electrónica ante la entidad en Paraguay, donde se espera una resolución definitiva en los próximos días.

En ese sentido, en muchos medios argentinos se vio cómo se adelantó Independiente en este gallito, donde al otro día de los graves incidentes viajaron hasta la Conmebol para pedir los puntos.

Fue el presidente del cuadro de Avellaneda, Néstor Grindetti, quien encabezó la delegación que fue hasta Luque para pedir que los den por ganadores, pero sufrieron una vergonzosa respuesta.

Conmebol espera hasta el miércoles 27 de agosto las defensas de Independiente y U de Chile. Foto: Fotobaires/Photosport

ver también U de Chile se adelanta a la respuesta de Conmebol para la llave contra Alianza Lima

¿Qué le pasó a Independiente en Conmebol?

Fue el periodista Marco Escobar, quien estuvo invitado en el programa “Rayando el CDA”, quien contó cómo una estrategia de Independiente contra Universidad de Chile no le resultó a los argentinos.

Publicidad

Publicidad

“Me contaron un detalle, cuando este señor que es presidente de Independiente va a Asunción, esperaba que lo recibiera Alejandro Domínguez (presidente de Conmebol)”, explicó.

“Conozco una persona que se alojaba en el mismo hotel, recuerden que se están disputando los Juegos Panamericanos Juveniles. Estuvieron cuatro horas en el lobby del hotel de la Conmebol esperando que lo recibieran y no los recibió nadie”, detalló el periodista.

En ese sentido, asegura que Independiente mediáticamente salió diciendo que fueron a exponer a Conmebol, pero que realmente no pudieron hacer nada: “Fueron hacer el lobby y estuvieron cuatro horas esperando y nadie los atendió”.

Publicidad

Publicidad

ver también Filtra la medida que ya tomó la Conmebol sobre la U e Independiente: “Si hay algo seguro…”

Revisa el programa: