Mientras Universidad de Chile e Independiente aguardan a la sanción de la Conmebol tras los graves incidentes ocurridos en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, comienzan a revelarse las primeras medidas que ya estarían tomadas.

El encuentro entre ambos equipos dejó a casi una veintena de heridos y más de un centenar de detenidos, por lo que el encuentro quedó suspendido ganando los azules en el global por 2-1.

Ante esto, queda ver cuál es el equipo que medidas se toman para definir quién enfrentará a Alianza Lima, ya clasificado a una de las llaves de cuartos de final.

Revelan la primera decisión que ya tiene clara la Conmebol

Según revela el periodista José Tomás Fernández en su cuenta de X (Ex Twitter), sigue la incertidumbre sobre la decisión para definir al siguiente clasificado, señalando que hasta el momento solo una cosa es segura.

“Varios sponsors de la Copa Sudamericana también siguen atentos con lo que pasa en Conmebol entre Independiente y la U. Alertados por los rumores que surgen desde Perú, a nivel de auspiciadores no creen (ni quieren) que no se juegue una de las llaves de cuartos de final”, escribió.

Para luego agregar: “Me dicen de Conmebol que, si hay algo seguro, es que no se va a volver a jugar”.

¿Cuándo se sabrá la sanción de la Conmebol?

La confederación señaló que la fecha para que ambos equipos presenten sus descargos es antes del 27 de agosto, por lo que tras esto, la Comisión Disciplinaria tiene un plazo hasta el 3 de septiembre para entregar su resolución.