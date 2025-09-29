Deportes La Serena tuvo todo para ganar, pero finalmente resignó puntos al igualar 1-1 ante U de Chile. En un duelo lleno de emociones, las polémicas tampoco estuvieron ajenas.

Es que un viral video en redes sociales mostró el momento en que hinchas azules fueron expulsados del sector sur del estadio La Portada, lugar exclusivo para la barra local.

Es más, ni siquiera estaba permitido que fanáticos de la U pudieran ir al estadio por prohibición de las autoridades locales, por lo que en los papayeros acusan provocación de los “infiltrados”.

Video: así fue la polémica de hinchas de U de Chile

En un registro compartido en redes sociales, un fanático de Club Deportes La Serena compartió los tensos momentos en que hinchas de U de Chile fueron expulsados de la zona, alegando provocación de los infiltrados.

“Después del gol anulado de Assadi empezó a mostrar la camiseta.

Mínimo si vai de infiltrado/a al estadio anda piola pero el gusto cul… de alumbrarse y hacerte la chora”, reclamó el hombre serenense.

Es más, el hincha que subió el video reprochó la decisión de los fanáticos de U de Chile, ya que “además de ir y ponerse en la galería de la hinchada local cuando la norte estaba habilitada. 2 dedos de frente”.

Según el registro, finalmente el hecho no pasó a mayores, donde el llamado en el fútbol chileno es siempre a no caer en la violencia. Eso sí, los reproches fueron hacia la provocación de los azules en el estadio de La Serena.