Colo Colo

No va por ESPN: La señal de streaming que transmite el partido de Colo Colo vs. Alianza Lima

El Cacique tendrá su segundo duelo en el torneo charrúa.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo triunfó en su debut en la Serie Río de La Plata. Photosport
Colo Colo tuvo su debut en la temporada 2026 por la Serie Río de la Plata, igualando 0-0 ante Olimpia en el Estadio Luis Franzini, pero ojo, porque en la definición a penales, el equipo de Fernando Ortiz fue más certero y se impuso por 4-3.

El duelo contó con numerosa presencia alba en las tribunas y también con un invitado especial: Pablo Guede, ex DT campeón con el Cacique en 2017, quien asistió al estadio en su actual rol de técnico de Alianza Lima, próximo rival de Colo Colo en el certamen.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Alianza Lima?

Colo Colo dirá presente por tercera vez en la Serie Río de la Plata y se enfrentará a Alianza Lima este domingo 18 de enero, desde las 21:00 hrs, en el Parque Federico Viera.

El partido del Cacique frente a los Blanquiazules en la Serie Río de la Plata 2026, será transmitido exclusivamente de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+, que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Probable formación de Colo Colo ante Alianza Lima

La probable oncena titular del Cacique es con: Fernando De PaulJavier MéndezArturo VidalJonathan VillagraMatías FernándezVíctor Felipe MéndezTomás AlarcónErick WiembergFrancisco MarchantLucas Cepeda Javier Correa.

