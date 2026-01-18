Continúa la acción nacional en el certamen amistoso Serie Río de La Plata. En esta oportunidad, el turno es de Universidad de Concepción, conjunto recientemente ascendido a la Primera División tras consagrarse campeón del Ascenso, y que hará su debut en el torneo enfrentando a Central Español Fútbol Club de Uruguay.

Esto, luego de una modificación en la programación original del certamen. En primera instancia, el rival de la U. penquista iba a ser Racing de Montevideo; sin embargo, una reprogramación de la Copa de la Liga uruguaya dejó al cuadro de Racing fuera de competencia, obligando a la organización a buscar un nuevo oponente para el elenco universitario.

De esta manera, el ‘Campanil’ se prepara para disputar el primero de los dos encuentros que sostendrá en tierras charrúas, con el objetivo de sumar rodaje y ritmo competitivo de cara al inicio de la nueva temporada.

Para este nuevo desafío, el conjunto estudiantil se ha reforzado con varios nombres en el mercado de fichajes. Partiendo por la banca técnica, con la llegada del argentino Juan Cruz Real, quien reemplazó al artífice del ascenso, Cristián “La Nona” Muñoz. A ello se suma el arribo del delantero Cecilio Waterman, goleador de Coquimbo Unido, último campeón de Primera División, quien regresa a la Región del Biobío tras cinco años. A continuación, revisa todos los detalles de este importante duelo de preparación.

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Concepción vs. Central Español?

El enfrentamiento entre Universidad de Concepción y Central Español se disputará este lunes 19 de enero, a partir de las 21:00 horas de Chile en el Estadio Luis Franzini de Montevideo.

¿Dónde ver a Universidad de Concepción en la Serie Río de La Plata?

El duelo entre la U. de Concepción y Central Español por la Serie Río de La Plata no será transmitido por televisión en Chile, ya que el partido podrá verse exclusivamente de forma online, a través de la plataforma Disney+, disponible solo para usuarios con suscripción Premium.

Publicidad

Publicidad