El jugador que pide a gritos titularidad en Colo Colo en la naciente Copa de la Liga

Colo Colo toma aire en la temporada 2026. Tras un arranque lleno de dudas se posicionó en la cima de la Liga de Primera y es puntero con 15 puntos luego de siete fechas.

Ahora el torneo nacional toma un descanso de dos semanas y arranca la Copa de la Liga, certamen naciente en el fútbol chileno y que entrega un jugoso premio: un cupo para la Fase 2 de la Copa Libertadores 2027.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, tiene la chance de hacer descansar a jugadores y probar a elementos que no han tenido muchas opciones de ver minutos, y uno de los que pide cancha es el uruguayo Javier Méndez.

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Javier Méndez pide su opción en Colo Colo

El defensa charrúa llegó a Colo Colo para solucionar los problemas en la zaga que presentó el equipo albo en 2025, fue titular en la pretemporada, pero la suspensión de dos fechas que arrastraba le Peñarol le pasó la cuenta.

Méndez no jugó ante Deportes Limache y Everton, porque no estaba a disposición, y agarró la titularidad Jonathan Villagra, por lo que se acostumbró a estar sentado en el banco.

Javier Méndez quiere ver minutos en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

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Javier Méndez apenas ha jugado un puñado de minutos en Colo Colo y lo hizo en los descuentos del triunfo ante O’Higgins en Rancagua. Tras ello no ingresó más.

El defensa central espera tener una chance dorada de ser titular en el Cacique este sábado, cuando el cuadro popular se mida ante Coquimbo Unido en el arranque de la Copa de la Liga.

Fernando Ortiz tiene la opción de mirar jugadores en el duelo ante los Piratas y Javier Méndez puede ser uno de ellos.

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En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 15 puntos tras siete fechas disputadas.

lidera la Liga de Primera con 15 puntos tras siete fechas disputadas. El uruguayo Javier Méndez llegó como refuerzo tras jugar en Peñarol durante la temporada 2025.

llegó como refuerzo tras jugar en Peñarol durante la temporada 2025. El equipo de Fernando Ortiz enfrentará a Coquimbo Unido este sábado por la Copa de la Liga.