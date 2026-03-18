“Un ayudante más”: El desconocido rol de Javier Méndez en Colo Colo

Colo Colo volvió a ganar y hoy figura como líder de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Los albos parecen haber encontrado la fórmula después de una complicada temporada, volviendo a ilusionar a sus hinchas.

Uno de los puntos altos del renovado Colo Colo de Fernando Ortiz es la defensa. Sin embargo, varios se preguntan qué sucede con Javier Méndez, zaguero uruguayo que llegó este año al Monumental, y si puede sumar minutos.

El defensa llegó desde Uruguay con una sanción de dos partidos, razón por la que se perdió los duelos contra Deportes Limache y Everton. Pero estando disponible, no ha sido utilizado por Ortiz, algo que llama mucho la atención.

En Dale Albo destacaron que, si bien no ha sumado grandes minutos en cancha, Javier Méndez ha asumido un rol de importancia en el equipo. Y es que el central ha mostrado un gran compromiso desde lo que ha sido su lugar, la banca de suplentes, durante los últimos encuentros.

El rol que ha asumido Javier Méndez en Colo Colo | Photosport

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“Javier Méndez es un ayudante técnico más en Colo Colo”

“Javier Méndez es un ayudante técnico más en la banca de suplentes, cuestión que ha venido haciendo desde hace varios partidos. Pero no fue hasta el compromiso de este lunes, cuando mostró más dedicación a su función“, destacaron en el sitio mencionado.

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“Se encargó de dirigir a sus compañeros, repartir instrucciones, animar con aplausos y felicitaciones. El charrúa era uno más dentro del cuerpo técnico de Fernando Ortiz y, por lo mismo, también va ganando voz dentro de un camarín que lo empieza a acoger como uno más“, sumaron.

En cuanto a la consideración de Fernando Ortiz, el uruguayo sigue remando desde atrás para ser titular. Ante Huachipato, no ingresó pese a la lesión de Joaquín Sosa. Desde su llegada, suma apenas un minuto de competencia, cuando entró contra O’Higgins.