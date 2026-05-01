Rangers de Talca pasa por un complejo momento en Primera B donde no han podido despegarse del fondo de la tabla, a esto se le suma la baja deMauro González tras sufrir un accidente que lo mantiene, temporalmente, fuera de las canchas.

Ante esto, muchos hinchas del conjunto talquino se preguntan por el regreso de una de las figuras de la escuadra, donde el ayudante técnico Alejandro Hisis reveló la proyección que hay en el plantel con el jugador.

“Mauro estaba en el plantel y era un jugador muy importante para nosotros, de hecho él estaba como capitán, si yo no mal recuerdo, en esa ocasión porque no estaba Márquez”, según recoge Primera B Chile.

Añadiendo que “Habíamos hablado con él antes de su accidente, justamente para decirle que lo necesitábamos como líder (…) necesitábamos de su liderazgo y de sus buenas actuaciones porque es un jugador muy importante”.

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¿Qué pasará con Mauro González en Rangers?

En la misma línea, sobre qué pasará con el jugador, Hisis comenta: “Lo que nos informa la directiva es que él sigue con licencia y que ellos están viendo ese tema, la verdad es que nosotros no tenemos nada que comentar al respecto, porque no sabemos más allá qué va a pasar”.

Agregando que “es un jugador importante, pero va a depender de cómo vaya evolucionando su lesión y qué opine el club también de todo esto“

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El jugador sufrió un accidente a finales de marzo/Photosport

El presente de Rangers

En equipo se encuentra en el puesto 16 de tabla de posiciones, en plena zona de descenso. En 9 fechas, los talquinos suman 7 derrotas, dos empates y ninguna victoria. Sumando un total de 2 puntos.

El próximo partido de Rangers será contra Deportes Puerto Montt este sábado 2 de mayo a las 20:00 horas.

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En síntesis: