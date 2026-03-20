Rangers vivió un difícil despertar este viernes 20 de marzo. Y es que en la previa de la fecha 5 de la Primera B, el club informó del grave accidente automovilístico de un jugador del plantel profesional.

Durante la madrugada, la Radio FM+ confirmó que “el volante argentino Mauro González sufrió una fuerte colisión mientras circulaba por las calles Talca, activando un masivo operativo de los equipos de emergencia”.

“Según los primeros antecedentes, el vehículo conducido por el deportista de 29 años impactó a alta energía contra una barrera perimetral de la vía por causas que aún son materia de investigación”, dijeron.

En un comunicado, Rangers declaró después que “durante la noche de este jueves, nuestro jugador Mauro González se vio involucrado en un accidente de tránsito, en medio de complejas condiciones meteorológicas“.

Radio FM+

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“Fuera de riesgo vital”: El grave accidente que sufrió jugador de Rangers

“El futbolista fue trasladado oportunamente a un centro asistencial. Actualmente, se encuentra fuera de riesgo vital y en proceso de recuperación, bajo supervisión médica“, informaron también desde el club.

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“Nuestra principal es la salud y pronta recuperación de nuestro jugador, a quien se le está brindando todo el apoyo necesario. Agradecemos la preocupación de nuestros hinchas y la comunidad, y solicitamos respeto por el proceso médico y personal del involucrado“, cerraron.