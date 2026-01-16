Colo Colo dio inicio a una intensa pretemporada en Uruguay. El Cacique venció en penales a Olimpia en la Serie Río de La Plata y lo hizo con una particular visita en las tribunas.

Pablo Guede, ex técnico del Eterno Campeón, llegó hasta el Estadio Luis Franzani de Montevideo para ver al equipo de Fernando Ortiz. Esto, considerando que se verán las caras este fin de semana en el torne amistoso.

Pero la visita el entrenador no pasó desapercibida ya que, más allá del cariño por el club, tiene que preparar su estrategia para sumar un triunfo. Esto, luego de las dos derrotas sufridas con Unión de Santa Fe e Independiente de Avellaneda en sus primeros duelos del 2026.

Pablo Guede llega a estudiar a Colo Colo en Uruguay

El triunfo de Colo Colo ante Olimpia tuvo a Pablo Guede en las tribunas. El técnico de Alianza Lima dijo presente en el encuentro para planificar lo que será el cruce de este fin de semana.

Pablo Guede estuvo presente en el amistoso de Colo Colo con Olimpia. Foto: Jose Varela (X, Twitter).

Si bien muchos le mostraron cariño por su pasado en el Eterno Campeón, el DT fue con la mira puesta en ver las debilidades a las que atacar. Así lo reveló el periodista Edson Figueroa en la última edición de DaleAlbo AM.

Publicidad

Publicidad

“Creo que (Federico) Girotti y otro jugador de Alianza le van a caer a (Joaquín) Sosa o presionar a Arturo Vidal. Van a ir a forzar el error de Colo Colo“, comenzó explicando el reportero albo.

ver también Jineta y apoyo: los gestos del plantel de Colo Colo para devolverle la confianza a Esteban Pavez

Fue tras ello que el periodista contó dónde fue que Pablo Guede puso especial énfasis. “Incluso cuando Colo Colo atacaba, él miraba los movimientos de la defensa“.

Quedará esperar para ver cómo es que Fernando Ortiz trata de contrarrestar esto. El Tano apostó para el 2026 con un 3-5-2 con el que promete cambiarle la cara a un equipo al que no le encontró la vuelta el año pasado.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo celebra un triunfo en penales frente a Olimpia y ahora pone la mira en Alianza Lima. El Cacique quiere seguir por la senda triunfal y así llenarse de confianza antes del arranque de la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Pablo Guede ya estudió a Colo Colo y se prepara para lo que será el duelo con Alianza Lima. El encuentro está programado para este domingo 18 de enero desde las 21:00 horas.