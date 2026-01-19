La primera derrota del año sumó Colo Colo este domingo, porque se inclinó por 3-2 ante Alianza Lima en Montevideo, por el marco del torneo amistoso Serie Río de La Plata.
El partido le sirvió al entrenador de los albos, Fernando Ortiz, para seguir probando fórmulas y por segundo partido consecutivo decidió sacar de puesto a Arturo Vidal y ponerlo como defensor central.
El King se empieza a afianzar como zaguero, justo cuando el periodista Juan Cristóbal Guarello dio a conocer una información que lo tiene como protagonista, ya que indicó que realizó una indisciplina en medio de la pretemporada.
Juan Cristóbal Guarello acusa indisciplina de Arturo Vidal en la pretemporada
El comentarista mencionó en La Hora de King Kong que Vidal protagonizó un exabrupto en Pirque, antes del viaje a Montevideo, situación que colmó la paciencia de Ortiz y por el que lo había “cortado”.
“Fernando Ortiz había cortado a Arturo Vidal por un incidente que hubo en Santiago, en el estadio Monumental, antes de ir a Pirque. No lo ponía, y no iba a estar en el equipo. Estaba entrenando a parte, de hecho sé lo que estaba entrenando aparte“, dijo en primera instancia Guarello.
Acusan indisciplina de Arturo Vidal. Foto: FocoUy/Photosport
“Intervino don Aníbal (Mosa) para meterlo de vuelta y acá ya sería el terreno de la especulación: porque un jugador que está cortado porque Ortiz sentía que su autoridad no había sido apreciada de la manera correcta por Vidal, no solo termina jugando, sino que todo el partido y además en una posición tan crítica para este esquema“, explicó.
Por último, Guarello indicó que ante Alianza Lima “Vidal salió quemado, quemado… No será que Ortiz está mandando para el frente a Vidal”, debido al rendimiento que mostró jugando como marcador central.
Arturo Vidal protagoniza su primera polémica del año en Colo Colo y eso que aún no empieza la temporada oficial en 2026.
