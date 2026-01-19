Colo Colo cayó este domingo ante Alianza Lima por el torneo Serie Río de La Plata. El Cacique no pudo resistir y en un intenso duelo de goles perdió por 3-2 frente al elenco dirigido por Pablo Guede.

Primera derrota del año para el cuadro albo, un resultado que de todas formas desató una ola de críticas por parte de la hinchada a través de redes sociales. Esto, en medio de un inicio de temporada que trae al presente la deficiente campaña del 2025 que lo dejó fuera de toda competencia internacional.

Es en ese contexto que la fanaticada alba se cansó y apuntó contra el director técnico del Popular, Fernando Ortiz. El “Tano” concentró la mayor parte de los reproches de los hinchas, quienes incluso comenzaron a pedir su salida cuando aún no empieza el torneo local.

ver también Borghi le da una clase magistral a Ortiz sobre la línea de 3 de Colo Colo: “Los carrileros no pasan”

Hinchas de Colo Colo pierden la paciencia con Fernando Ortiz

Si bien algunos fanáticos reconocen que se trató de un partido de pretemporada, el bajo rendimiento del equipo y ciertas decisiones tácticas del entrenador colmaron la paciencia en redes sociales. Así lo expresó un seguidor albo en su cuenta de X (antes Twitter): “Sé que es un partido de pretemporada y está probando cosas, pero el Tano Ortiz debe dar explicaciones de por qué está jugando así de mal, por qué pone a ciertos jugadores. La famosa cantera de la que tanto habló, no entró nadie”, escribió.

Fernando Ortiz fue el principal apuntado tras la derrota por 3-2 ante Alianza Lima. (Foto: FocoUy/Photosport)

Otros fueron aún más tajantes y ya comenzaron a poner plazos cortos a su continuidad: “Le doy cinco fechas al Tano Ortiz”, señaló otro hincha, mientras que uno fue más duro y sentenció: “Lo del Tano Ortiz no da para más, se tiene que ir ahora”.

Publicidad

Publicidad

Las críticas no se quedaron solo en el resultado, sino que también apuntaron directamente al planteamiento táctico. Rodrigo Torres, contertulio albo del programa Show de Goles de TNT Sports, utilizó su cuenta de X para cuestionar al estratega argentino: “No necesita más refuerzos, necesita un DT competente. Tiene plantel de sobra, pero pone jugadores en posiciones donde no rinden y una línea de tres asquerosa inventada. Guede hasta con 10 cambios le mató la táctica. Predecible, ingenuo, sin reacción”, reclamó.

El contertulio de Colo Colo del Show de Goles se sumó a las críticas por Fernando Ortiz. (Foto: Captura de X)

Lo cierto es que la molestia con el DT trasandino viene arrastrándose desde la temporada pasada. Así lo reflejan otros comentarios de hinchas, quienes recordaron eliminaciones anteriores: “Fernando Ortiz tenía que haberse ido con las derrotas de Cobresal y Audax”, escribió un usuario, mientras que otro agregó: “Fernando Ortiz se tuvo que haber ido cuando no nos clasificó a copa internacional. Este año será un fracaso nuevamente”.

Publicidad

Publicidad

Algunas de las críticas a Fernando Ortiz por parte de los hinchas albos. (Foto: Captura de X)

De esta forma, el clima en Colo Colo vuelve a tensionarse y el nombre de Fernando Ortiz comienza a quedar seriamente en entredicho, con una hinchada que, al parecer, ya perdió la paciencia.