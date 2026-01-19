Deportes Antofagasta tuvo una compleja temporada, donde quedó fuera de la Liguilla y, con ello, las opciones de subir a la máxima liga del fútbol chileno. Sin embargo, una figura que destacó fue la de Tobías Figueroa, el goleador de los Pumas, que ya definió su próximo destino.

El delantero argentino fue una de las figuras de Primera B la temporada pasada donde anotó 17 goles y tras finalizar el campeonato se despidió del cuadro nortino. Tras semanas de especulaciones, donde incluso se reveló que fue ofrecido a Godoy Cruz, el goleador ya encontró a su nuevo destino.

El nuevo club de Tobías Figueroa

El periodista Matías Larraín reveló que el jugador se despide del fútbol chileno y se marcha a Uruguay. “El delantero Tobías Figueroa será nuevo refuerzo del Albion Football Club [club recién ascendido]. El reciente goleador de la Liga de Ascenso 2025, firmará en las próximas horas”, escribió a través de sus redes.

La carrera Tobías

El delantero de 33 años inició su carrera en su natal Argentina donde debutó en el profesionalismo junto a Belgrano el año 2010.

Tras eso, pasó a préstamo por distintos clubes como Almirante Brown, Crucero del Norte, Sarmiento de Junín y Guillermo Brown. Luego de esto, llegó a Chile, donde jugó en Unión Española, Deportes Copiapó, Curicó Unido y Deportes Antofagasta.

Con los Pumas tuvo una compleja temporada, donde a pesar de anotar 17 tantos y liderar la tabla de goleadores de la Primera B, quedó fuera de la liguilla por el ascenso.

