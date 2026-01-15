Deportes Antofagasta busca dejar atrás una compleja temporada, donde quedó fuera de la Liguilla. Ante esto, el cuadro disputará este 2026 nuevamente en Primera B y luchará nuevamente por el ascenso a la división de honor del fútbol chileno. Por lo mismo, los Pumas se recargan y cerraron un importante fichaje.

El equipo que dirige Luis Marcoleta cerró el fichaje de Mathias Suárez, jugador uruguayo de 29 años que tendrá su primera experiencia en la liga nacional.

Suárez llega a los Pumas

En conversación con A Todo Deportes, el jugador se refirió a su llegada al país. “Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión que con el grupo podamos subir, ese es el objetivo, hay que ir paso a paso, partido a partido”.

Añadiendo que buscará era un paso que buscaba dar. “Estaba en Uruguay, quería volver a salir al exterior, cuando me llegó la propuesta de Antofagasta me interesó, contento de tomar esta decisión, ojalá que a fin de año podamos subir“.

En la misma línea, habló de sus características como jugador. “Me consideró un jugador fuerte, rápido, buen juego aéreo, siempre tirando para adelante, toque o no toque jugar, siempre digo que es el grupo el que saca resultados, soy de esa clase de jugador”.

La carrera de Mathias Suárez

El jugador de 29 años comenzó su carrera en Defensor de Uruguay, donde jugó 6 temporadas, para luego dar el salto a Europa en 2018 donde fichó por Montpellier de la Ligue 1.

El 2020 regresó a Uruguay donde fichó por Nacional, para luego llegar a M.C. Torque. También suma paso por CD Maldonado de su país natal y Barcelona de Ecuador, siendo su último equipo el CA Cerro de la liga charrúa.

Suárez fue parte de la selección de Uruguay en las categorías juveniles sub-15, sub-17, sub-20,sub-22 y la selección adulta, donde participó en el Mundial Sub 17 del 2013, Sudamericano Sub 20 en 2012, el Mundial Sub 20 en Nueva Zelanda y los Panamericanos 2015, donde la selección charrúa se llevó la medalla de oro.

Los Pumas se refuerzan

La escuadra nortina anunció cuatro importantes incorporaciones para esta temporada, donde se suman los mediocampistas Sebastián Leyton y Diego Rojas, y los delanteros Josepablo Monreal y Kevin Campillay.