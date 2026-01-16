Lucas Cepeda ha sido una de las grandes preocupaciones de Colo Colo en este mercado de fichajes. El delantero ha sido vinculado con bastantes equipos y son varios los que creen en que es el momento preciso para que parta la extranjero.

Sin embargo, a las oficinas del Estadio Monumental todavía no ha llegado ninguna oferta concreta por el jugador. Más allá de los rumores en torno a una importante venta, el formado en Santiago Wanderers sigue siendo parte del Cacique.

Por lo mismo hay quienes aseguran que para sanidad mental del jugador y del Cacique ya es hora de cerrar todas las puertas a un posible adiós, apuntando a una próxima ventana de mercado para sellar su venta.

Aconsejan a Cepeda centrarse en Colo Colo

En ese grupo está la periodista Pamela Juanita Cordero, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio aseguró que “Lucas Cepeda ha estado todo el año con supuestas ofertas. Que se o que se queda. Eso es un poco inestable ya”.

Lucas Cepeda podría ser la próxima gran venta de Colo Colo en este 2026. | Foto: Photosport.

“Yo creo que con su representante deberían cerrar el capítulo, quedarse en Colo Colo este semestre y listo”, agregó.

Para cerrar, la comunicadora avisó que “el jugador tendrá que esperar de acá a junio a que se habrá una nueva ventaja para ver si se va o no”.

Cabe recordar que en España, cuando Cepeda fue vinculado al Deportivo Alavés, trascendió que Colo Colo pidió unos seis millones de dólares por su fichaje. Esa cifra se hizo imposible para el cuadro con sede en la ciudad de Vitoria y habrá que ver si hay otro club dispuesto a pagarla.