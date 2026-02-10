El mercado de fichajes aún no termina y los clubes siguen reforzando sus planteles de cara a la nueva temporada, donde Deportes Antofagasta buscará el ascenso a Primera y, para ello, anunció al goleador que se suma esta temporada.

Un delantero argentino, que fue figura junto a Deportes Copiapó, es el nuevo refuerzo de Deportes Antofagasta. “Presentamos oficialmente la incorporación de Matías Gallegos como nuevo refuerzo del plantel profesional”, señaló el equipo a través de sus redes.

¿Se cierra el plantel de Deportes Antofagasta?

Los Pumas se enfrentaron a Cobreloa por Copa Chile donde consiguió un empate y, tras esto, el DT del equipo, Luis Marcoleta, se refirió al presente del plantel.

“Tenemos hasta la cuarta fecha, yo hasta el momento estoy ok, pero si se agrega uno más, bienvenido, yo prefiero tener un abanico de opciones a escasez, pero estoy tranquilo con lo que tengo, como los veo, las ganas que tienen y el hambre de hacerlo bien, veo bien al equipo”.

La carrera de Matías Gallegos

El jugador de 28 años ha pasado por clubes como Unión de Santa Fe, Chacarita Juniors, Olimpo y Estudiantes de la Liga Argentina, mientras que la temporada 2023 llegó a Chile jugando por clubes como Barnechea y Deportes Copiapó.

Matías Gallegos jugará en Antofagasta/Photosport

El 2026 de Deportes Antofagasta

Los Pumas van por el ascenso a la liga de honor nacional y, con ello en mente, el cuadro nortino ha anunciado importantes refuerzos.

Entre los jugadores que se sumaron este año se encuentran el mediocampista Diego Rojas, el delantero José Pablo Monreal, el mediocampista Sebastián Leyton y el extremo Kevin Campillay y el defensa Bastián Tapia.

Además de anunciar las renovaciones del capitán Fernando Hurtado, Fabián Manzano y Zacarías Abuhadba para este 2026.