El mercado de fichajes está en movimiento y, con ello, los equipos comienzan a reforzarse lo que ha significado grandes sorpresas, donde ahora se suma una más: Un histórico jugador definió su futuro y disputará la Primera B este 2026.

Cristóbal Jorquera, volante con larga trayectoria nacional, se despidió de Rangers el 2025 y ahora selló su regreso a Magallanes. Según revela PrimeraBChile “el equipo necesita sí o sí jugadores de experiencia luego de su pobre arranque en la Copa Chile, situación que generó la preocupación del técnico albiceleste, Miguel Ponce”.

La escuadra cayó contra Deportes Santa Cruz recientemente, donde Ponce señaló postpartido que “Lamentablemente, la medición, de nuevo, para la gran mayoría que el año pasado integró este plantel es deficiente y son esas grandes decisiones, para poder seguir compitiendo, lamentable, no van a poder estar con nosotros y van a tener pocas oportunidades”.

Cristóbal Jorquera regresa a Magallanes. /Photosport

La carrera de Cristóbal Jorquera

El jugador de 37 años inició su carrera en Colo Colo, pasando luego por clubes como Ñublense, Unión Española y O’Higgins del Campeonato Nacional.

Mientras que en el extranjero jugó en Parma de Italia y en Bursaspor, Fatih Karagümrük SK y Bursaspor de Turquía. En su regreso a Chile jugó en clubes como La Serena, Magallanes y Rangers.

Junto a la Roja fue campeón del Torneo de Esperanzas de Toulon el 2009, mientras que con Colo Colo levantó tres títulos de Primera División.