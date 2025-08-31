Es tendencia:
“Pedí hacer algo diferente”: el día que Fernando Ortiz renunció en conferencia tras un clásico y alerta a Colo Colo

El nuevo DT albo tiene un largo paso por el fútbol mexicano, con recordado adiós tras eliminación ante el archirrival.

Por Nelson Martinez

Fernando Ortiz ya es DT de Colo Colo.
Fernando Ortiz ya es DT de Colo Colo.

Sorpresivamente y ante la danza de nombres en Colo Colo, Fernando Ortiz fue anunciado oficialmente como el nuevo entrenador del Cacique. El argentino debutará en la Supercopa ante U de Chile, en otro Superclásico del fútbol chileno.

Y el Tano sabe de este tipo de partidos en la banca, donde comenzó con números positivos en el fútbol mexicano. Eso sí, hubo un clásico que sepultó su salida de un gigante azteca.

Corrían las semifinales de la Liguilla del Torneo Clausura 2023, cuando el nuevo DT albo dirigía al América. Y lo que parecía una fiesta en el Estadio Azteca, terminó con eliminación a manos de Chivas de Guadalajara y el inesperado adiós del entrenador.

El mensaje de Fernando Ortiz al decir adiós

En plena conferencia de prensa tras perder el Clásico junto al América a manos de Chivas, Fernando Ortiz sorprendió a todos los presentes en México al felicitar al rival y anunciar su salida.

El nuevo DT de Colo Colo.

El nuevo DT de Colo Colo.

Pedí hacer algo diferente a lo que acostumbramos. Primero, felicitar a Chivas, hay que reconocer que el rival jugó mejor. Segundo, por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado. Quería decir eso, que tengan buena noche, buen fin de semana y gracias por todo”, avisó el Tano.

Publicidad

En aquella ocasión Fernando Ortiz dejó a todos marcando ocupado, aunque no todo fue lamento en su paso por el grande de México. Es que dirigiendo al Amércia supo golear en otro de los clásicos.

Con un contundente 7-0 ante Cruz Azul, el Tano celebró en agosto del 2022, en un paso por México que ha tenido de todo y que hoy lo tiene al mando de Colo Colo para esta temporada.

