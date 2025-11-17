Colo Colo vuelve a la acción este fin de semana tras un corto receso por la fecha FIFA y las elecciones. Los albos enfrentarán a Unión La Calera en el Estadio Monumental, en un duelo clave en sus aspiraciones por clasificar a la Copa Sudamericana del 2026.

El Cacique actualmente es octavo, a solo dos puntos de Audax Italiano y ese séptimo puesto que le permite irse de copas el año entrante. Por lo mismo, el ganar es crucial para meter presión y tener a los itálicos al alcance, sobre todo porque se cierra ante ellos en la última fecha del torneo.

Por suerte de cara a este compromiso ante los caleranos Fernando Ortiz tendrá tres regresos más que importantes en su equipo, algo que se agradece bastante tras la expulsión de Jonathan Villagra y la quinta amarilla que vio Claudio Aquino ante Unión Española.

Los tres regreso clave de Colo Colo ante La Calera

Partiendo por la defensa, uno que debería estar de vuelta tras un tiempo larguísimo es Alan Saldivia. El defensor uruguayo se ha perdido casi todo el segundo semestre por una rebelde pubalgia, pero ya estaría en condiciones para por lo menos ser citado ante los cementeros.

Alan Saldivia podría volver tras estar varios meses ausente en Colo Colo. | Foto: Photosport.

En tanto en el mediocampo dos que volverán serán Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez. Mientras el King pudo superar algunas molestias físicas, Méndez retornará a ser considerado tras estar suspendido por acumulación de amarillas.

Esto último es importante, ya que sumando a Vicente Pizarro y Tomás Alarcón, el DT argentino tendrá un amplio abanico en el mediocampo para recibir a los caleranos en el Monumental.

¿Cuándo juega el Cacique ante La Calera?

Albos y cementeros se verán las caras este domingo 23 de noviembre desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.