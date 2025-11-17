El préstamo de Bruno Barticciotto en Santos Laguna llegó a su fin y ahora el delantero debe definir su futuro. Varios se ilusionan con que, después de varios mercados, el hijo de Marcelo Barticciotto pueda llegar finalmente al Estadio Monumental y vestir la camiseta de Colo Colo.

En los últimos días, además se informó que Racing estaría tras los pasos del delantero. El interés de Gustavo Costas, quien fue su DT en Palestino, sería clave para su presencia en la carpeta de la Academia.

Pero, ahora, desde México mandaron una advertencia que va apagando las ilusiones del Cacique sobre el futuro de Bruno Barticciotto. En diálogo con Bolavip, Fabián Estay aseguró que la opción más probable es que Santos Laguna compre su pase y lo mantenga en el fútbol mexicano.

Primero, contó que “Bruno estuvo lesionado, regresó, es un tipo importante, un tipo que desde el primer día que se puso la camiseta de Santos empezó a rendir. El equipo hoy mejoró, en relación con los torneos anteriores. Había hecho 17 puntos en dos torneos, ahora hizo más puntos en un solo torneo, 20 puntos, y estuvo ahí a punto de clasificar al playoff”.

“Bruno Barticciotto tendrá que tomar una decisión”

“Yo creo que Santos lo va a querer comprar, porque Bruno puede ser una moneda en el futuro importante. Esa es la estructura del Santos, comprar a jugadores jóvenes, potenciarlos y después venderlos a los equipos del norte, al América, al Cruz Azul o al mismo Toluca”, señaló.

En ese sentido, Fabián Estay apuntó que “si hay una opción de compra y Santos la hace efectiva, creo que también le convendría quedarse aquí en México, porque se puede potenciar mucho más todavía”.

“Bruno tendrá que tomar una decisión muy personal junto con su papá y ver la mejor decisión”, concluyó.