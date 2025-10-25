Es tendencia:
¡De miedo! Así se definirá al campeón de la B si Deportes Copiapó y Universidad de Concepción empatan en puntos

El León de Atacama y el Campanil llegan igualados en puntos a la última fecha de la Liga de Ascenso. Como si de una película de se tratara, ambos elencos se verán las caras en una semana más en el norte.

Por Patricio Echagüe

El torneo de la Primera B sigue sin dar con un campeón y el primer ascenso. Deportes Copiapó igualó sin goles en su visita a San Luis, resultado que sumado al 3-2 de Universidad de Concepción sobre Temuco, deja una definición de infarto para la última fecha.

Y es que el León de Atacama y el Campanil llegan igualados en 52 puntos a la jornada final, teniendo que enfrentarse en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla para dar con el gran monarca de nuestra división de plata.

La ecuación es clara. El que se quede con la victoria obtendrá su pasaje a la Primera División. Pero… ¿Qué pasa si el partido termina en empate?

Así se define al campeón de la Primera B en caso de igualdad de puntos

Si Deportes Copiapó y Universidad de Concepción empatan cerrarán la temporada con 53 puntos. En caso de darse ese escenario, no valdrán ni la diferencia de goles, goles a favor, partidos ganados, resultados entre ambos o incluso las tarjetas amarillas.

Una igualdad entre ambos elencos en el norte obligará a que se dispute nuevamente un partido entre ambos para definir al campeón. Este será en terreno neutral y debería desarrollarse en un máximo de 72 horas después.

Cabe recordar que mientras el campeón ascenderá directo a la Primera División, el que termine segundo tendrá que jugar una liguilla para luchar por el ascenso restante. Este comenzará desde la semifinal, mientras que los equipos que terminen entre el tercero y sexto en la tabla jugarán unos cuartos de final previos.

¿Cuándo jugarán Deportes Copiapó y Universidad de Concepción?

El León de Atacama y el Campanil se verán las caras el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Este duelo será válido por la fecha 30 de la Liga de Ascenso 2025.

