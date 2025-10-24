La Primera B tendrá uno de los desenlaces más increíbles que recuerde el fútbol chileno. Universidad de Concepción y Copiapó definirán al campeón en la última jornada. Por si fuera poco ¡juegan entre ellos!

En la 29° fecha de la categoría de plata, el Campanil recibía a Deportes Temuco y el León de Atacama visitaba a San Luis de Quillota. Si los dirigidos por Hernán Caputto ganaban y los penquistas no, eran los campeones de la B, pero no se dio. La emoción se alargará hasta la fecha final.

La definición de película de la Primera B

En Quillota no hubo goles y Deportes Copiapó desperdició la ventaja que tenía restando dos jornadas. En el Ester Roa Rebolledo, Universidad de Concepción sí logró hacer la pega y de esta manera, llegarán igualados en puntaje a la 30° fecha.

Mientras muchos veían el choque de San Luis ante el León de Atacama por la despedida de Humberto “Chupete” Suazo, los dirigidos por Hernán Caputto tenían su propia lucha, que era quedarse con la victoria para buscar ser campeón y mantenerse en la cima en solitario. No ocurrió ninguna de las dos e igualaron 0-0.

ver también “Hay que resaltarlo”: Carlos Caszely llora el retiro del fútbol de Chupete Suazo

En Concepción, el Campanil desde temprano se puso en ventaja ante Deportes Temuco. Si bien el Pije dio batalla, no les alcanzó para amargar el festejo de los locales y el marcador terminó 3-2. De esta manera, alcanzaron a Copiapó en la cima con 52 puntos.

Lo más entretenido, es que en la fecha final se enfrentarán Deportes Copiapó y Universidad de Concepción en el norte. Es decir, el campeón lo definirán justamente los dos mejores equipos del torneo. Más emoción imposible.

Publicidad

Publicidad

U. de Concepción ganó por 3-2 y alcanzó a Copiapó. Imagen: Photosport

La gran definición será el sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. En caso de que empaten y se mantenga la igualdad en puntaje, se disputará otra final en cancha neutral entre ambos clubes. La emoción de la Primera B.

Tabla de posiciones de la Primera B:

Publicidad