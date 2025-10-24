El día que los fanáticos del fútbol chileno no querían que llegara, finalmente ocurrió. Humberto Andrés Suazo se retiró vistiendo los colores de San Luis de Quillota, en una jornada llena de emociones.

Si bien no fue titular ante Deportes Copiapó, Chupete ingresó en el complemento del partido de la Primera B. Con algunas pinceladas de su talento, iluminó el Lucio Fariña Fernández, aunque no bastó para romper el 0-0 entre los Canarios y el León de Atacama.

Las palabras en el adiós de Chupete Suazo

Una vez finalizado el partido entre San Luis y Copiapó, Humberto Suazo recibió diversas muestras de cariño de parte de los hinchas y de su club. Desde TNT Sports le hicieron un video especial repasando sus goles y mensajes de ex compañeros.

“Es muy emocionante, creo que refleja todo lo que fue mi carrera, hacer el deporte que más amo, poder marcar muchos goles, hacer feliz a mucha gente. Me voy muy contento, cumpliendo todos mis sueños“, indicó Suazo.

Chupete recordó que en sus inicios le costó bastante, pero logró agarrar vuelo y convertirse en un histórico de la selección chilena. Por eso, dijo que espera ser “una inspiración para muchos niños, de que se puede, con actitud. Me costó agarrar el hilo viejo ya, pero creo que me preocupé, me propuse sacar mi familia adelante“, reflexionó el hombre venido del planeta gol.

Si bien Humberto Suazo luchó con todas sus fuerzas para no llorar ante todos los homenajes que recibió. Sin embargo, no pudo aguantar más cuando vino el recuerdo de su padre. Pedro Suazo falleció antes que Chupete debutara en el profesionalismo.

“Es lo que siempre soñé, que me hubiera visto jugar.Ese es el gran dolor que tengo. Me acompañó a todos lados cuando era chico, y no me pudo ver jugar como profesional“, confesó con profunda emoción.