Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Tabla de posiciones: Cobreloa y Rangers sacan pasajes a la Liguilla de Ascenso de Primera B

Los Loínos y los Piducanos podrán seguir soñando con el anhelado ascenso a la Primera División del fútbol chileno.

Por César Vásquez

Cobreloa derrotó a Santiago Wanderers.
© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTCobreloa derrotó a Santiago Wanderers.

La Primera B vivió su penúltima jornada, en la cual hubo dos clubes que aseguraron su presencia en la postemporada: Cobreloa y Rangers siguen con vida para ir por el ascenso.

Además de la lucha por el título, la cual la definirán Universidad de Concepción y Deportes Copiapó, todavía está de por medio saber qué equipos estarán en los playoffs para discutir el segundo cupo que lleva a Primera División.

La emoción de la Primera B

Como ya se sabía que el Campanil y el León de Collao lucharán por ser campeones en la última fecha, en el partido que los enfrentará en Copiapó, todos los ojos se trasladaron a mirar lo que sucedía con los equipos que quieren decir presente en la postemporada.

Los playoffs de la Primera B se jugarán así: desde el 2° al 8° irán en esta disputa, donde el 2° avanzará de forma directa a semifinal, mientras del 3° al 8° jugarán cuartos de final. Todas las llaves serán con partidos de ida y vuelta.

Se suma a Magallanes: Cobreloa denuncia a Santiago Morning por Esteban Paredes

ver también

Se suma a Magallanes: Cobreloa denuncia a Santiago Morning por Esteban Paredes

En este caso, el perdedor entre U. de Conce y Copiapó ocupará el segundo puesto. San Marcos de Arica había asegurado su clasificación en la 28° fecha y en esta última jornada, fue Cobreloa y Rangers de Talca quienes lograron su asiento en la postemporada.

Los Loínos derrotaron a Santiago Wanderers por 2-0, mientras los Piducanos hizo lo propio al vencer a Deportes Concepción por 1-0. De esta manera, solo quedan tres cupos en el bus de playoffs, los cuales se definirán entre Santiago Wanderers (41 puntos), Antofagasta (40), Concepción (40) y San Luis de Quillota (39).

Publicidad
Cobreloa luchará por regresar a Primera División. Imagen: Photosport

Cobreloa luchará por regresar a Primera División. Imagen: Photosport

La última fecha de la Primera B se jugará entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre. Además de la pelea por el título y la Liguilla, también estará la definición por el descenso. La emoción está garantizada en la categoría de plata del fútbol chileno.

Tabla de posiciones de la Primera B:

Publicidad
Lee también
El temible escenario que puede dejar a Temuco de colista en la Primera B
Noticias

El temible escenario que puede dejar a Temuco de colista en la Primera B

Los tres milagros que necesita Santiago Morning para no descender
Chile

Los tres milagros que necesita Santiago Morning para no descender

Tabla Primera B: partidazo por el descenso deja a un equipo condenado
Chile

Tabla Primera B: partidazo por el descenso deja a un equipo condenado

Video: el reprochable acto de Lucas Assadi tras salir lesionado
U de Chile

Video: el reprochable acto de Lucas Assadi tras salir lesionado

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo