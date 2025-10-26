La Primera B vivió su penúltima jornada, en la cual hubo dos clubes que aseguraron su presencia en la postemporada: Cobreloa y Rangers siguen con vida para ir por el ascenso.

Además de la lucha por el título, la cual la definirán Universidad de Concepción y Deportes Copiapó, todavía está de por medio saber qué equipos estarán en los playoffs para discutir el segundo cupo que lleva a Primera División.

La emoción de la Primera B

Como ya se sabía que el Campanil y el León de Collao lucharán por ser campeones en la última fecha, en el partido que los enfrentará en Copiapó, todos los ojos se trasladaron a mirar lo que sucedía con los equipos que quieren decir presente en la postemporada.

Los playoffs de la Primera B se jugarán así: desde el 2° al 8° irán en esta disputa, donde el 2° avanzará de forma directa a semifinal, mientras del 3° al 8° jugarán cuartos de final. Todas las llaves serán con partidos de ida y vuelta.

En este caso, el perdedor entre U. de Conce y Copiapó ocupará el segundo puesto. San Marcos de Arica había asegurado su clasificación en la 28° fecha y en esta última jornada, fue Cobreloa y Rangers de Talca quienes lograron su asiento en la postemporada.

Los Loínos derrotaron a Santiago Wanderers por 2-0, mientras los Piducanos hizo lo propio al vencer a Deportes Concepción por 1-0. De esta manera, solo quedan tres cupos en el bus de playoffs, los cuales se definirán entre Santiago Wanderers (41 puntos), Antofagasta (40), Concepción (40) y San Luis de Quillota (39).

Cobreloa luchará por regresar a Primera División. Imagen: Photosport

La última fecha de la Primera B se jugará entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre. Además de la pelea por el título y la Liguilla, también estará la definición por el descenso. La emoción está garantizada en la categoría de plata del fútbol chileno.

Tabla de posiciones de la Primera B:

