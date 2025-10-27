Tras salida de Mauricio Larriera: La extensa lista de entrenadores que dejaron su cargo en la Liga de Primera

La Liga de Primera sumó una nueva víctima y lo sufre Everton de Viña del Mar. La última derrota ante Palestino provocó la salida definitiva de Mauricio Larriera. Lo que aumenta la lista de entrenadores cesados en la primera división de Chile.

El cuadro oro y cielo no pudo aguantar el resultado ante los árabes, y sucumbió en La Cisterna por 2-1. Lo que deja a Everton con 22 puntos, a solo dos unidades de puestos de descenso. Por lo mismo, el entrenador charrúa decidió asumir las culpas y dejar el cargo.

ver también El cambio de programación de U de Chile en la Liga de Primera: cambio de estadio vs Everton

“Tras el encuentro frente a Palestino, el director técnico José Mauricio Larriera Dibarbouré ha puesto su cargo a disposición. Decisión que ha sido aceptada por el club”, reza el comunicado del cuadro oro y cielo.

“Agradecemos sinceramente su trabajo y profesionalismo durante su período al mando del primer equipo. Valoramos profundamente su compromiso con la institución y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos”, complementaron.

Por lo que ahora Everton debe buscar adiestrador para los últimas seis fechas que deben disputar, donde asoman encuentros claves por evitar el descenso ante Unión Española y Deportes Iquique y además el encuentro pendiente contra Universidad de Chile.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El nuevo DT de Everton

Con la salida de Larriera, la lista de entrenadores cesados en la Liga de Primera aumenta a diez. Antes del adiestrador charrúa, habían dejado sus respectivos cargos los argentinos Jorge Almirón (Colo Colo) y Walter Lemma (Calera), y Fernando Díaz en Iquique.

Ahora Everton busca nuevo entrenador y todo apunta a un viejo conocido del medio como Javier Torrente. El rosarino de 56 años enfrentará su tercer ciclo en el elenco nacional y con el objetivo de zafar del descenso como prioridad.

ver también Everton avisa a violentos barristas que invadieron Sausalito: “Están identificados”

Cabe consignar que los únicos técnicos que se mantienen en sus funciones desde que comenzó el 2025 son Gustavo Álvarez (Universidad de Chile), Francisco Meneghini (O’Higgins), Gustavo Huerta (Cobresal), Juan José Ribera (Audax Italiano), Lucas Bovaglio (Palestino), Esteban González (Coquimbo Unido), Víctor Rivero (Deportes Limache) y Jaime García (Huachipato).

Publicidad