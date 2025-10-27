Rodrigo Contreras fue uno de los centrodelanteros que reforzó a la U de Chile para la campaña 2025. El Tucu llegó a préstamo desde Deportes Antofagasta con una opción de compra. Suma nueve goles con la camiseta azul. Y ha disputado 35 partidos en uno de los clubes grandes del fútbol nacional.

Pero corre desde atrás en la consideración de Gustavo Álvarez, que a mediados de año pidió explícamente a Eduardo Vargas para apuntalar el bloque ofensivo. El entrenador trasandino dejó fuera al Tucu Contreras de los citados para el duelo frente a Lanús en la ida de la semifinal por la Copa Sudamericana 2025.

Y aunque lo incluyó en la nómina para el Clásico Universitario 201, el ex atacante de Everton de Viña del Mar quedó fuera del banco de suplentes. Además del criterio futbolístico, hubo otra cosa que le restó puntos con Álvarez: según supo RedGol, el Tucu Contreras faltó a algún entrenamiento por estar citado para declarar en una investigación judicial que lo tuvo como implicado.

Rodrigo Contreras se perdió el Clásico Universitario. (Foto: Cristián Fajardo | RedGol).

En el club están al tanto de esto, aunque no entregaron mayores detalles. Pero sí admitieron que la ausencia de Rodrigo Contreras evidentemente hace que el ex DT de Huachipato prefiera otros futbolistas. Sobre todo en una línea donde tiene a Leandro Fernández, Nicolás Guerra y el goleador del equipo, Lucas di Yorio.

ver también Gustavo Álvarez explica su decisión más polémica en el clásico universitario

Rodrigo Contreras corre de atrás en el puzzle de Álvarez para U de Chile

Rodrigo Contreras sabe que en este momento está lejos de ser la primera opción del DT en la U de Chile, que cuenta las horas y afina detalles para visitar a Lanús en la revancha por un boleto a la final de la Copa Sudamericana. Álvarez sabe que deberá reemplazar al desgarrado Lucas Assadi.

Publicidad

Publicidad

El Tucu Contreras celebra uno de los goles que anotó en la U de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

De todas maneras, la recta final puede ofrecerle al Tucu alguna oportunidad para llegar al doble dígito de goles con el Romántico Viajero. Por el momento, el ariete de 30 años debe luchar para meterse entre los convocados para el viaje rumbo a Buenos Aires.

Tras eso, puede poner su foco en la recta final en la Liga de Primera, donde Universidad de Chile comienza a olvidarse del segundo lugar en la tabla, que significaría entrar directo a la fase grupal de la Copa Libertadores. Ya sabremos si este lío judicial del Tucu Contreras se parece a cuando Esteban Paredes admitió que compró televisores robados. O si es algo diferente.

Publicidad

Publicidad