U. de Chile lamentó una derrota contra U. Católica en la fecha 25 de la Liga de Primera. Los azules no supieron aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión de Gary Medel en los cruzados, y cayeron por la cuenta mínima en el clásico universitario disputado en el Claro Arena.

Una de las grandes dudas y preocupaciones que tenían los hinchas del Romántico Viajero para este partido era si Gustavo Álvarez dosificaría pensando en que el jueves 30 de octubre enfrentará a Lanús en la revancha de semifinales de la Copa Sudamericana.

El DT mandó a la cancha un equipo mixto, pero la fórmula no le dio resultado y generó muchísimas críticas al entrenador. Para peor, Lucas Assadi no fue titular, pero ingresó a los 57′ y terminó lesionado. Más tarde, Álvarez explicó cómo eligió la formación que enfrentó a U. Católica.

“Se hizo un análisis, minuto a minuto, hora a hora, de cómo se iban recuperando los jugadores. Más, luego, una reunión con los PF y los médicos, con exámenes de por medio que arrojan probabilidades de lesión“, declaró el técnico en conferencia de prensa.

Gustavo Álvarez explica su decisión más polémica en el clásico universitario

“Entonces, los dos cambios del entretiempo estaban previstos, porque considerábamos que no podían ser más de 45′ para Poblete y Altamirano, por más que quieran seguir jugando. Son cosas que yo tengo en mi cabeza, que los jugadores no sabían“, relató Gustavo Álvarez.

“¿Por qué Zaldivia y Calderón los 90′? Porque riesgo cero nunca hay, pero son dos jugadores que podíamos confiar en que se recuperan rápido de partido a partido, igual que Castellón“, dijo.

Esto dijo Gustavo Álvarez tras la caída de U. de Chile en el clásico universitario | Photosport

“Hormazábal estaba en riesgo, era aconsejable que juegue menos de 45′. O sea, no podía ser titular. Guerrero estaba para 45′, por eso lo pongo en el entretiempo. Leandro Fernández necesita minutos, se vienen partidos muy importantes y yo confío en el nivel de los jugadores, no solo Leandro, que no han sido titulares, porque los voy a necesitar a todos“, señaló.

Por último, se refirió a la titularidad de Antonio Díaz. “Ahí tenemos tres jugadores: Sepúlveda, Salomoni, Díaz. Sepúlveda está con un tema muscular que no es grave y ya estamos trabajando para que esté disponible para el jueves, no está descartado. Salomoni podía jugar hoy, pero también tiene una molestia muscular, entonces si no tengo la seguridad de Sepúlveda, poner a Salomoni es una imprudencia“, explicó.